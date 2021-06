BRINDISI:

La cerimonia commemorativa del 75° Anniversario della proclamazione della Repubblica -organizzata con la collaborazione del Comune di Brindisi e della Brigata Marina San Marco, – avrà luogo il prossimo 2 Giugno con inizio alle ore 10.30 in Piazza Santa Teresa, alla presenza delle massime Autorità civili e militari.

Anche quest’anno la cerimonia manterrà un tono particolarmente sobrio in relazione all’emergenza sanitaria in atto allo scopo di evitare assembramenti e per garantire il pieno rispetto del distanziamento sociale.

Essenziale il programma della manifestazione: l’alzabandiera, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Capo dello Stato da parte del Prefetto.

Seguirà nei giardini di Palazzo Montenegro la consegna delle onorificenze dell’OMRI, delle Medaglie d’Onore conferite a militari deportati nei campi di concentramento tedeschi e di una Medaglia d’Oro destinata ad una vittima del terrorismo conferite dal Signor Presidente della Repubblica.

FRANCAVILLA FONTANA:

Francavilla Fontana omaggerà questa ricorrenza con una sobria cerimonia in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 10.30. L’evento si aprirà con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti in ricordo delle donne e degli uomini che hanno sacrificato la propria vita in nome della libertà.

Il cerimoniale prevede l’alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno nazionale e l’intervento istituzionale del Sindaco Antonello Denuzzo.

Prima dell’inizio della manifestazione è previsto un corteo musicale lungo l’area pedonale a cura della Banda Giuseppe Verdi.

La partecipazione alla cerimonia istituzionale è consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

SAN MICHELE SALENTINO

Si terrà sabato 5 giugno la cerimonia di consegna della Costituzione a tutti i cittadini che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel corso del 2021. Una iniziativa fortemente voluta dal sindaco Giovanni Allegrini, dall’assessora alla cultura, Rosalia Fumarola e dall’amministrazione tutta per avvicinare i ragazzi alla lettura del Trattato Costituzionale, quale elemento fondante della Repubblica italiana che compie 75 anni.

“La consegna della Costituzione Italiana è un modo per avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile del nostro Paese”, afferma il primo cittadino, Giovanni Allegrini, “consegnarla a chi raggiunge il traguardo dei 18 anni, investe il maggiorenne di un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile. La nostra Costituzione è emblema di libertà e democrazia, deve conquistare un posto primario nelle librerie di tutte le case, deve essere letta sempre perché contiene i principi sui quali si fonda la Repubblica italiana. Mi auguro che i ragazzi possano apprezzare questo nostro gesto che vuole renderli protagonisti del loro futuro”.

All’appuntamento, in programma alle ore 19 in piazza Marconi a San Michele Salentino, parteciperanno le Autorità istituzionali e militari, e l’avvocato Piermassimo Chirulli, docente a.c. presso l’Università del Salento, che terrà un discorso sull’importanza del Trattato costituzionale che i Padri Costituenti hanno saputo “elaborare e scrivere” con lungimiranza e chiarezza dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

“La Costituzione rappresenta l’apogeo della Repubblica democratica italiana – dichiara l’assessora alla cultura, Rosalia Fumarola – fondamentale per la nostra vita sociale, perché si basa sul rispetto di principi come la libertà, l’uguaglianza, anche delle minoranze. Ci dice come far progredire nel senso giusto la nostra società. Questo è avvenuto per effetto di una ‘silenziosa ma profonda rivoluzione dei diritti umani’, che ebbe luogo nel secondo dopoguerra, come reazione agli orrori della guerra e delle dittature che l’avevano causata. Per questo motivo ho voluto dedicare un momento di particolare attenzione ai nostri giovani, perché sono importati per il futuro e la crescita del nostro Paese. Spiegare loro l’importanza della Carta Costituzionale significa seminare in loro il seme della conoscenza e della consapevolezza dell’essere italiani. La Costituzione avrà vita solo se la conosciamo e la difendiamo ogni giorno”.

SAN VITO DEI NORMANNI:

Il 2 Giugno nei nostri libri e documenti”: è il titolo della mostra che sarà inaugurata domani, mercoledì 2 giugno 2021, alle ore 10, e che sarà possibile visitare fino al 5 giugno, rispettando ovviamente le norme anticovid, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 di tutti i giorni.

L’iniziativa, voluta dall’Assessorato comunale alla cultura, vuole celebrare la Festa della Repubblica ricordando, grazie alle pubblicazioni presenti nella Biblioteca comunale “Giovanni XXIII” e ai documenti conservati nell’Archivio Storico del Comune, il referendum istituzionale che 75 anni fa portò alla scelta della Repubblica.

La cerimonia di inaugurazione, cui presenzieranno le sole autorità cittadine, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di San Vito dei Normanni.