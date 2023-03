Nella giornata dell’ 8 Marzo 2023, alle ore 11. 30 si terrà la diretta Facebook sulla pagina Cgil Brindisi che invitiamo tutti a seguire e parteciperanno: Il Dott. Gianluca Budano, Direttore Consorzio Br3 di Francavilla Fontana, Il Dott. Antonio Calabrese, Presidente del Consorizo Br4 di Mesagne e il Dott. Maurizio Moscara Direttore Br1 di Brindisi, Antonio Macchia , Seg. Gen Cgil Brindisi, Luciano Quarta Segretario Generale Fp Cgil Brindisi, Denuzzo Giovanna, Coordinatrice Poilitiche Sociali Fp Cgil Brindisi, Luca Ghezzani, Coordinatore Area Medica Fp Cgil Brindisi, Anna Maria Calabrese, Pres. Pari Opportunità del comune di Brindisi, Modera Chiara Cleopazzo, Segretaria.provinciale FP Cgil Brindisi.

Il tema in evento esprime la lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni per la vera parità di genere a favore delle donne e della libertà in commemorazione della giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre l’ 8 Marzo, per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche e quelle tutte da costruire ancora.

Chiara Cleopazzo

Responsabile Politiche di Genere

Segretaria Provinciale FP CGIL Brindisi

Denuzzo Giovanna

Coordinatrice Politiche Sociali FP CGIL Brindisi