Oggi è un giorno davvero speciale per Ronzino Pennetta, una delle figure più note e rispettate della nostra città, che festeggia il suo 80° compleanno. Una vita vissuta intensamente come imprenditore, atleta, dirigente sportivo, e naturalmente marito, genitore e nonno.

Ronzino è sempre stato una persona dai molteplici talenti e interessi. Seguendo le orme del padre Giovanni, ha intrapreso numerose attività imprenditoriali, contribuendo allo sviluppo economico locale con impegno e dedizione. Come atleta, si è distinto in particolare nel calcio e nel tennis, ottenendo sempre risultati apprezzabili e dimostrando un’invidiabile passione per lo sport.

Ma è nel ruolo di dirigente sportivo che Ronzino Pennetta ha lasciato un segno indelebile. Ha ricoperto incarichi di rilievo in diverse discipline, dal basket al calcio, fino al tennis, diventando presidente del Circolo Tennis. La sua leadership e la sua visione hanno contribuito a innalzare il livello dello sport brindisino, ispirando numerose generazioni di atleti.

È anche il papà di Flavia Pennetta, una delle figure più prestigiose dello sport italiano, che ha portato in alto il nome di Brindisi nel mondo, raggiungendo traguardi straordinari nel tennis.

Un episodio che vale la pena ricordare risale all’anno del drammatico esodo degli albanesi. Brindisi fu presa d’assalto da migliaia di persone in fuga dal loro paese e Ronzino Pennetta, dimostrando grande generosità, aiutò molti profughi fornendo loro alloggio, pasti caldi e persino lavoro. La sua storia di solidarietà fu raccontata nel Maurizio Costanzo Show nel 1991, un gesto di umanità che ancora oggi merita di essere esaltato.

Nel 2017, Ronzino ha assunto un ruolo di grande responsabilità come presidente del Coni di Brindisi, succedendo a Nicola Cainazzo. Durante il quadriennio 2017-2020, Pennetta ha lavorato con passione per promuovere e migliorare il panorama sportivo locale, dimostrando ancora una volta il suo instancabile impegno.

Insomma, tante storie da raccontare in questa giornata così importante, che Ronzino vivrà col suo solito atteggiamento sornione, apparentemente schivo ma comunque esuberante, senza rinunciare ad una personalità decisamente particolare.

Dal direttore e dalla redazione di Brundisium.net i più affettuosi auguri di buon compleanno a Ronzino Pennetta!