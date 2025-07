Secondo l’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, quello della Puglia è il nono volume complessivo di spesa fra le venti regioni italiane. Particolarmente dinamici risultano gli acquisti di motoveicoli (+11,9%) e di auto usate (+9,8%). Barletta Andria al 17° posto in Italia per crescita nel settore delle due ruote.

Nel 2024 le famiglie della Puglia hanno impiegato in totale 3,68 miliardi di euro in beni durevoli collocandosi al nono poto in Italia per spesa complessiva. La crescita sull’anno precedente è del +4,3%, in linea con la media del Mezzogiorno e di poco inferiore al +4,5% dell’Italia secondo il rapporto dell’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione. “Le voci di spesa più dinamiche – afferma Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic – sono quelle legate alla mobilità, con un aumento più consistente della spesa per motocicli. In aumento anche gli acquisti di auto usate e la spesa per auto nuove, meglio della media nazionale. Una crescita più contenuta ha caratterizzato gli acquisti di elettrodomestici, a fronte di un calo più o meno consistente per tutte le altre voci”. In particolare, i pugliesi hanno speso 2 miliardi e 50 milioni di euro per i motori: il mercato delle auto usate (+9,8%) con un miliardo e 308 milioni di acquisti doppia quello delle auto nuove: 610 milioni e +7,1%. Per i motoveicoli, invece, le risorse impiegate sono di 134 milioni (+11,9%). Tra i beni per la casa accelerano soltanto i consumi di elettrodomestici (+2,1% a 375 milioni), mentre quelli dei mobili rimangono stabili (-0,4% a 680 milioni). In ripiegamento gli altri segmenti: la telefonia perde il 2,5% (339 milioni), l’information technology il -6,9% (118 milioni) e l’elettronica di consumo il -5,9% (111 milioni).

In Puglia, nel 2024, la spesa media familiare per i durevoli ha raggiunto i 2.211 euro (+4,2% sul 2023). Il quadro provinciale risulta relativamente eterogeneo: la posizione migliore spetta a Bari (2.369 euro per famiglia), al 77esimo posto nella graduatoria delle province italiane, mentre sono ancora più indietro Taranto (2.116 euro) e Barletta (2.046), rispettivamente al 97esimo e 100esimo posto sulle 107 province italiane. Bari è anche il territorio dove si spende di più in durevoli con 1,21 miliardi di euro. Seguono Lecce (728 milioni) e Foggia (550 milioni).

A BRINDISI 364 MILIONI DI EURO SPESI IN DUREVOLI NEL 2024. Nel corso del 2024, gli abitanti di Brindisi e provincia hanno speso 364 milioni di euro in beni durevoli, il 4,2% in più rispetto all’anno precedente (2.218 euro a famiglia, +4,1% sul 2023). Il comparto dei motori è vivace, soprattutto per quanto concerne i motocicli che crescono del 14,1% con un giro d’affari di 12 milioni. L’accelerazione è l’unica a doppia cifra fra le tre voci. L’incremento nelle auto usate (141 milioni di acquisti) è del 9,5% e supera quello delle auto nuove che si attesta sul +7,5% con volumi a 53 milioni di euro. Secondo l’Osservatorio annuale Findomestic, gli elettrodomestici non vanno oltre un +2,1% a 35 milioni. E’ in lieve contrazione il mercato dei mobili: -0,7% e 68 milioni. Rispetto al ’23, la telefonia cala del 2,5% a 33 milioni, l’elettronica di consumo del -6,3% a 11 milioni e l’information technology addirittura a doppia cifra: -10,2% a 11 milioni. Questa flessione è due volte superiore alla media italiana del -4,1% e rappresenta la più ampia in assoluto di tutto lo Stivale.