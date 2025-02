Domenica 9 febbraio il PalaMalagoli di Brindisi ha ospitato il “6° Trofeo Salento Cup”, gara di Karate organizzata dalla società del M° Rizzo Andrea di San Pietro Vernotico.

La Metropolitan Karate Brindisi, dei Maestri Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea Samuel era presente con ben 28 atleti, dalla categoria Bambini a quella Master, Kata (forme).

Il bottino di moltissime medaglie ha confermato la qualità tecnica della scuola di Karate brindisina e il Terzo posto nella Classifica generale della manifestazione che contava ben 39 società iscritte con 530 atleti!

Sono andati a podio i piccoli Fersini Flavio, Bardicchia Jasmine, Monopoli Asia, Vantaggiato Greta, Ruggia Mauro, Fiorella Marco, D’Apolito Virginia , Fiorella Fabio e gli agonisti Corsa Sara, Marullo Matteo, Delgado Nagualli e Lanzillotti Tanya.

Nota di merito anche per gli Amatori e Master della famiglia Metropolitan Karate Brindisi con le medaglie di Tedesco Fabio, Lillo Antonio, Montanaro Stefano, Errico Mariella e De Donno Giuseppe.

A vincere la propria categoria sono stati invece Assente Emilio, Guadalupi Sabrina e Cervellera Lucrezia

Nella stessa giornata, a Roggiano Gravina (CS), un’altra rappresentativa del sodalizio brindisino si è recata in Calabria per il “Gran Prix Karate Brutium”, competizione di Kumite (combattimento a contatto controllato). Quattro sono stati gli atleti agonisti Juniores a rappresentare i colori della Metropolitan Karate Brindisi. Sbaragliata la 66kg femminile dove Minò Beatrice vince la categoria e Calabrese Aurora si classifica seconda. Buone le due medaglie di Bronzo conquistate rispettivamente da Scarafile Nicolò nella 61kg maschile e di Ciccarese Francesco nella 75 kg.

Prossimi appuntamenti, per la squadra bianco azzurra, le Fasi di qualificazione per i Campionati Italiani FIJLKAM ( unica Federazione di Karate riconosciuta dal CONI e dal CIO).