Il prossimo 3 Novembre si terrà a Brindisi l’inaugurazione del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia. Risale al 4 maggio scorso la consegna da parte dell’Ambasciatrice Anna Maria Anders a Giuseppe Acierno della nomina di console onorario rilasciata dal Ministro degli

Affari Esteri polacco con exequatur delle Autorità della Repubblica Italiana.

L’inaugurazione del Consolato, la cui sede è in Vico de Lubelli 4, sarà preceduta dall’inaugurazione di una mostra presso palazzo Nervegna e dalla deposizione di una corona di fiori presso il distaccamento aeroportuale di Brindisi sulle stele commemorative dei piloti polacchi di stanza all’aeroporto militare di Brindisi, impegnati, durante la Seconda Guerra Mondiale, a rifornire la Polonia occupata dai nazisti, di viveri e medicinali.

In occasione dell’inaugurazione della mostra sulla storia dell’Inno polacco, prevista per le ore 17, porteranno i saluti istituzionali: Giuseppe Acierno, Console Onorario della Repubblica di Polonia in Brindisi; Giuseppe Marchionna; Sindaco di Brindisi; Tony Matarrelli, Presidente

Provincia di Brindisi; Alessandro Delli Noci, Assessore sviluppo economico e internazionalizzazione della Regione Puglia; l’onorevole Mauro D’Attis, Vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia; S.E. Signora Anna Maria Anders, Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia.

A seguire sono previsti gli interventi di: Bartosz Skwarczyński, Console Generale della R0epubblica di Polonia in Roma; Massimo Guastella, docente del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento; Attilio Pisanò, docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche

dell’Università del Salento; Janina Janas, già docente del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà visitabile dal 3 al 10 novembre, dal lunedì alla domenica, dalle 09.00 alle 18.00.

Sono numerosi i legami tra la Puglia e la Polonia. Tra essi ha un particolare valore lo storico ruolo della Duchessa di Bari Bona Sforza, già Regina di Polonia e protagonista del rinascimento polacco . Altrettanto significativa è la collaborazione commerciale. Negli ultimi anni la Puglia ha registrato una sensibile crescita dell’incoming turistico dalla Polonia, diventando il 7° Paese per arrivi e presenze. e dell’outgoing.

Attualmente circa 3000 polacchi sono residenti in Puglia, principalmente nelle provincie di Foggia e Lecce, e alcuni di loro sono figli dei tanti soldati polacchi sbarcati a Taranto durante la Seconda Guerra Mondiale, che insieme a tanti altri commilitoni, a Montecassino e lungo tutta la fascia adriatica sino a Bologna, contribuirono con la vita alla liberazione dell’Italia.