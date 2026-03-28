

Prende il via a Brindisi “L’AI Provata”, un ciclo di appuntamenti dedicati all’adozione concreta dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. L’iniziativa è promossa da The Qube e CNA Puglia nell’ambito del progetto CETMA DIHSME, con l’obiettivo di accompagnare imprese e professionisti nella trasformazione digitale.

Il percorso si articola in tre incontri formativi, pensati per offrire strumenti operativi e immediatamente applicabili. Il primo appuntamento, in programma l’8 aprile, sarà dedicato all’AI generativa nel marketing, con un focus su contenuti, strategie e automazione. Il 16 aprile si entrerà nel cuore della progettazione, con un modulo dedicato alla costruzione di un agente AI. Il ciclo si concluderà il 23 aprile con un approfondimento sugli strumenti finanziari disponibili per sostenere l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese.

Nello specifico tre gli incontri in programma, tutti ospitati presso la sede della CNA Brindisi-Taranto, in via B. Sabin 2 a Brindisi, dalle 15 alle 19:

8 aprile: L’AI generativa nel marketing, a cura di Omar Cafaro

16 aprile: Progettazione di un agente AI, con Tiberio Conte

23 aprile: Strumenti finanziari per l’adozione dell’AI nell’impresa, con Salvatore Modeo

Il percorso formativo punta a fornire competenze operative, spaziando dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il marketing fino alla progettazione tecnica di soluzioni AI, senza trascurare gli aspetti economici e le opportunità di finanziamento.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività degli European Digital Innovation Hub e punta arendere le imprese più competitive, colmando il divario tra innovazione tecnologica e applicazione concreta nel tessuto produttivo locale, offrendo competenze e orientamento in un ambito sempre più decisivo per la competitività.

L’invito è rivolto a imprenditori, professionisti e a chiunque voglia comprendere come integrare l’AI nei propri modelli di business, trasformando una tecnologia spesso percepita come complessa in una leva concreta di crescita.

Un’occasione per comprendere come l’AI possa diventare uno strumento quotidiano di lavoro e sviluppo.