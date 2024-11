A Brindisi McDonald’s premia una sua dipendente con una borsa di studio Brindisi, 14 novembre 2024 – A Brindisi McDonald’s ha conferito una borsa di studio del valore di 2.000 euro a una dipendente del ristorante per supportare il suo percorso universitario. Questo riconoscimento è parte del programma Archways to Opportunity, l’iniziativa di McDonald’s pensata per incentivare la crescita formativa e professionale dei suoi dipendenti.

Roberta Trastevere lavora presso il ristorante di Brindisi da 4 anni, ha 29 anni e frequenta la facoltà di Scienze Economiche. Sin da subito, grazie alla sua perseveranza, audacia e alle sue capacità ammirevoli nel fare squadra, si è distinta tra i migliori dipendenti tanto da essere premiata numerose volte nel corso della sua esperienza lavorativa. “Siamo molto orgogliosi dell’impegno e della costanza con cui è riuscita a portare avanti simultaneamente lavoro e studio e della sua determinazione che dimostra quotidianamente. Felici di questo premio assegnato, le auguriamo di non smettere mai di credere nelle sue potenzialità e di cogliere tutte le opportunità che le riserverà la vita” commenta il Direttore del ristorante Christopher Barardi. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal licenziatario McDonald’s Silvestro Colitti, onorato che Roberta abbia ottenuto un importante riconoscimento che celebra il suo talento e la sua dedizione. Roberta è una dei 100 giovani premiati in tutta Italia, selezionati per merito e per la costanza nel raggiungere traguardi universitari, dimostrati attraverso la media dei voti e l’impegno nello studio.

Dal 2020, il progetto Archways to Opportunity ha distribuito oltre 500 borse di studio in Italia, per un investimento, nel solo 2024, pari a 200.000 euro. Quest’iniziativa si integra con il più ampio impegno di McDonald’s a favore della formazione continua dei propri dipendenti: ogni anno l’azienda fornisce oltre 1 milione di ore di formazione per sostenere lo sviluppo delle loro competenze, creando opportunità sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

McDonald’s supporta concretamente i suoi 35.000 dipendenti in Italia, distribuiti in oltre 720 ristoranti. Come punto di ingresso al mercato del lavoro, rappresenta un’opportunità importante per i giovani, di cui il 55% ha meno di 30 anni e il 32% è ancora studente. Inoltre, il 92% dei dipendenti ha un contratto stabile di apprendistato o a tempo indeterminato.