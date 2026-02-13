Un’opportunità concreta per giovani non occupati, in collaborazione con le imprese del settore energetico Brindisi, 13 febbraio 2026 Come si costruiscono opportunità di lavoro concrete per i giovani al Sud?

E come può un territorio come Brindisi diventare un punto di riferimento e luogo in cui formarsi, lavorare e scegliere di restare?

Da queste domande nasce Energie con il Sud, il programma gratuito di formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo nel settore energetico, che apre le iscrizioni ai giovani tra i 18 e i 29 anni non occupati e non inseriti in percorsi di formazione.

Energie con il Sud è attivo in Puglia, Sicilia, Campania e Calabria ed oltre percorsi gratuiti integrati di orientamento, formazione tecnica e accompagnamento al lavoro, in collaborazione con le imprese del settore.

A Brindisi, il primo corso partirà il 16 marzo e si concluderà a maggio 2026, includendo anche attività di accompagnamento all’inserimento lavorativo. Il progetto è sostenuto da Fondazione Snam e Fondazione Con il Sud ed è realizzato dai partner territoriali Brindisi & C. ETS (di recente evoluta in Fondazione Just B ETS), Isola Catania, Cooperativa Sociale “Seme di Pace” e Fondazione Augurusa.

I programmi saranno realizzati in collaborazione con imprese e partner esperti nell’inserimento lavorativo tra cui Fondazione Human Age Institute, Gruppo Altea e SENEC Italia e al coinvolgimento di diverse Università in un Comitato Scientiﬁco.

A Brindisi, Energie con il Sud si inserisce nel lavoro che la Fondazione Just B ETS (già Brindisi & C. ETS) porterà avanti per raƯorzare Brindisi come luogo di competenze specialistiche e lavoro dignitoso e ambizioso nel percorso di decarbonizzazione, creando condizioni concrete per chi sceglie di restare, tornare e investire il proprio futuro qui, Segue una precedente esperienza, la Green Skills Academy, sostenuta sempre da Fondazione Snam, che ha già previsto l’inserimento lavorativo di alcuni studenti.

Il percorso sarà presentato in occasione dell’evento “Competenze giuste per la Brindisi e la Puglia del futuro”, in programma il 18 febbraio, dalle 17:00 alle 20:00, presso l’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi. L’incontro sarà un momento di confronto tra pubblico, privato, terzo settore e cittadini per riﬂettere su come rendere Brindisi un polo di riferimento per la formazione e il lavoro nel settore energetico e nei processi di decarbonizzazione.

Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, Gianluca Budano, Direttore di Arpal Puglia; Guido Saracco, già Rettore del Politecnico di Torino e Presidente del Polo Universitario Uni-Astiss; Antonio Ficarella Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, Giovanni Lagioia, Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università di Bari Aldo Moro; Nicola Pavia, Presidente di ITS Green Energy Puglia; rappresentanti di imprese del settore energetico come Gruppo Hope e Senec Italia, ed operatori dell’inserimento lavorativo come Manpower. I lavori saranno coordinatida Emma Taveri, Presidente della Fondazione Just B ETS.

Le iscrizioni ai percorsi formativi gratuiti di Energie con il Sud sono aperte al seguente link: www.energieconilsud.org

Per informazioni sul percorso formativo: davide@brindisi.cc

Evento Facebook del 18/02: https://tinyurl.com/EnergieConIlSudBrindisi