La Via Appia non è soltanto un’antica strada: è un patrimonio di luoghi, persone e vicende che continua a parlare al presente. Brindisi, punto d’arrivo del suo percorso, sarà al centro dell’incontro “La Via Appia… quante storie”, in programma oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 17, nella Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, al primo piano dell’ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini 35.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia – sezione di Brindisi, propone un momento di approfondimento storico, architettonico e culturale dedicato alla Regina Viarum e al suo legame con la città.

A introdurre l’incontro sarà Giuseppe Marella, della Società di Storia Patria per la Puglia. Seguiranno gli interventi di Luigi Oliva, architetto e direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro; Ilaria Pecoraro, architetto, dottore di ricerca e specialista in restauro dei monumenti architettonici e del paesaggio; e Francesco Rodio, autore del libro Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium. Le conclusioni saranno affidate a Giacomo Carito, della Società di Storia Patria per la Puglia e socio B.A.S.

L’iniziativa renderà inoltre omaggio ad Antonio Cederna, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. Un’occasione per riscoprire la Via Appia come itinerario storico e culturale e per riflettere sul valore del patrimonio che custodisce, con Brindisi a rappresentarne l’ultimo, affascinante capitolo.