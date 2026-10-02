Fermarsi. Osservare. Ascoltare. Lasciarsi sorprendere.

È questo lo spirito di “Slow Art al Castello Alfonsino”, l’iniziativa in programma sabato 10 ottobre alle ore 16.30 al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi, pensata per proporre ai visitatori un’esperienza diversa e più consapevole del patrimonio culturale.

Una visita guidata speciale che nasce dall’idea di rallentare il ritmo della visita tradizionale per dedicare maggiore attenzione ai dettagli, alle atmosfere, alle storie e al paesaggio che circonda uno dei luoghi più suggestivi della città.

Il percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia, dell’architettura e dell’arte del Castello, ma anche del rapporto profondissimo tra il monumento e il mare di Brindisi. Un invito a guardare con occhi nuovi ciò che spesso si attraversa troppo velocemente: una pietra, un particolare architettonico, una prospettiva, la luce, il rumore dell’acqua, il paesaggio.

La Slow Art propone infatti un approccio basato sulla lentezza e sull’attenzione: meno fretta, più ascolto, più emozioni.

«Il Castello Alfonsino non è soltanto un monumento da visitare – sottolinea Anna Cinti, presidente dell’Associazione Le Colonne – ma un luogo da vivere e da ascoltare. Con questa iniziativa vogliamo invitare il pubblico a concedersi il tempo necessario per entrare davvero in relazione con il Castello, con le sue storie e con il paesaggio straordinario che lo circonda».

L’appuntamento rappresenta anche un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione e promozione del Castello Alfonsino – Forte a Mare, attraverso proposte capaci di coniugare divulgazione culturale, esperienza e partecipazione.

Un modo nuovo, dunque, di vivere il patrimonio: più lentamente, più profondamente, lasciandosi guidare dalla storia e dalle emozioni del luogo.

INFORMAZIONI

Slow Art al Castello Alfonsino

📅 Sabato 10 ottobre

🕟 Ore 16.30

📍 Castello Alfonsino – Forte a Mare, Brindisi