Con l’anno 2026/2027 la formazione della World Music Academy di San Vito dei Normanni (BR) si articola in due dipartimenti. Il Dipartimento di Musica Classica e Moderna raccoglie i corsi individuali di strumento e canto e i laboratori d’insieme, mentre il Dipartimento di Musiche e Danze Tradizionali è incentrato, sempre attraverso corsi e laboratori, sulla trasmissione in chiave contemporanea e intergenerazionale del patrimonio immateriale di radice. Tema su cui la WMA lavora fin dalla sua fondazione e con ancora più intensità negli ultimi anni con Nuova Generazione Trad, progetto-manifesto sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura che comprende corsi, laboratori, residenze artistiche e call per studenti, ricercatori e artisti under 35.

Il nuovo Dipartimento di Musiche e Danze Tradizionali si presenta domenica 4 ottobre al Laboratorio Urbano ExFadda con un open day e una festa. Nel corso dell’open day, a partire dalle 18:30, docenti e responsabili dei percorsi incontrano il pubblico negli spazi della WMA, raccontano le attività e propongono una piccola esperienza pratica con gli strumenti. Alle 19:30 spazio alla presentazione del Dipartimento con il direttore Vincenzo Gagliani, fondatore della WMA, e a seguire cena condivisa e festa aperta a chiunque voglia partecipare danzando e suonando, nello spirito di comunità che caratterizza tutte le attività della scuola.

La serata, a ingresso libero, vedrà la partecipazione dei docenti e dei tutor del Dipartimento con Fabrizio Nigro, Franco Gagliani, Vincenzo Gagliani, Mina Vita, Davide Ambrogio, Domenico Celiberti, Giovanni Chirico, Trevize, Carlo Massarelli, Giuliana De Donno, Peppe Braccio, Federico Laganà, e ancora ospiti da tutta la Puglia come Li Sunatori di Ostuni, Rosario Nido, Matteo Lombardo e tanti altri.

La nuova offerta didattica

Tra i percorsi 2026/207 del Dipartimento ritroviamo Voci in Ascolto, che comprende i laboratori e la residenza di canto di tradizione orale ideati e condotti da Davide Ambrogio; la Scuola di Pizzica di San Vito, che con Franco Gagliani, Mina Vita e Fabrizio Nigro propone corsi e laboratori di danza per bambini, ragazzi e adulti, dal primo avvicinamento alla ricerca creativa; e Folktronica, che con i suoi laboratori e le sue residenze coordinate da Giovanni Chirico, Francesco Barletta e Vincenzo Gagliani continua a essere l’officina sonora in cui registrazioni sul campo, canti rituali e materiali d’archivio dialogano con la musica elettronica.

Da quest’anno si aggiungono nuove attività formative legate a canto e strumento, anch’esse presentate nel corso dell’open day. Tra queste, troviamo zampogna, ciaramella, cornamusa e friscaletto (a cura di Carlo Massarelli), chitarra battente (Peppe Braccio), arpa popolare a levette (con Giuliana De Donno), tamburi a cornice italiani (Vincenzo Gagliani), tamburi a cornice del Mediterraneo (Federico Laganà) e lezioni di canto tradizionale (Domenico Celiberti).

«La formazione della WMA si fonda su quattro pilastri: voce, corpo, ritmo e suono», racconta Vincenzo Gagliani, fondatore della World Music Academy e direttore del Dipartimento. «I nostri percorsi offrono una base solida di canto, strumento e danza e sono pensati per intrecciarsi tra loro, come nodi di una grande rete che abbraccia didattica, ricerca sul campo, viaggi, produzione artistica e nuovi linguaggi. Vogliamo avvicinare le persone e in particolare i giovani alla realtà del mondo tradizionale in un’ottica di restituzione e trasmissione, in relazione con chi la tradizione la pratica quotidianamente. La tradizione è uno sguardo vivo sul mondo, capace di innescare processi trasformativi e generativi. È saper stare in una comunità attraverso codici e linguaggi condivisi, che partono dal corpo, passano da voci e strumenti e ritornano tra i corpi che condividono una festa, un palco, un’occasione conviviale. Con questo tipo di visione negli ultimi anni siamo riusciti a coinvolgere giovani musicisti, ricercatori e danzatori da tutta Italia che si sono uniti al progetto Nuova Generazione Trad con entusiasmo, per riconnettersi con i repertori tradizionali e farli propri.»

Programma – domenica 4 ottobre 2026, Laboratorio Urbano ExFadda

Ore 18:30 – Incontro con i docenti, prove degli strumenti e iscrizioni a costo agevolato

Ore 19:30 – Presentazione del Dipartimento a cura di Vincenzo Gagliani

A seguire – Cena condivisa e festa con musica dal vivo

Ingresso libero e gratuito

La World Music Academy

Fondata nel 2012 dal maestro Vincenzo Gagliani negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda di San Vito dei Normanni (BR), la World Music Academy è un centro sperimentale di formazione, produzione e ricerca con focus nell’ambito delle musiche tradizionali, delle arti di radice e della trasmissione generazionale. Con oltre 300 iscritti, WMA propone un modello di comunità artistica che cresce, produce e sperimenta insieme

Informazioni

APS World Music Academy

Laboratorio Urbano ExFadda, San Vito dei Normanni (BR)

info@worldmusicacademy.it

+39 320 803 8588