A partire da mercoledì 7 ottobre 2026, ogni mercoledì dalle 17:30 alle 19:30, saremo presenti presso la nostra sede di Piazza Crispi 42, primo piano, lato sinistro, con il Punto di Ascolto “Info5xTe”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare la presenza sul territorio e, soprattutto, di offrire ai cittadini uno spazio in cui poter esporre le proprie difficoltà, condividere proposte e chiedere informazioni.

Il Punto di Ascolto sarà aperto a tutti. Sarà possibile confrontarsi su temi di politica locale, sanità e servizi, oppure ricevere un supporto pratico per alcune esigenze quotidiane, come ad esempio l’utilizzo dello SPID o della CIE per accedere ai siti istituzionali.

Garantiremo ascolto, attenzione e impegno.

Quando necessario, cercheremo di indirizzare il cittadino verso l’ente o il servizio competente. Perché ascoltare significa anche aiutare una persona a capire a chi rivolgersi e come muoversi.

Il Punto di Ascolto vuole essere soprattutto un luogo di dialogo, confronto e partecipazione, aperto anche a chi non condivide le nostre idee politiche.

Info5xTe

📍 Sede: Piazza Crispi 42, primo piano, lato sinistro

📅 Quando: ogni mercoledì, a partire dal 7 ottobre 2026

🕠 Orario: dalle 17:30 alle 19:30

Vi aspettiamo.



Movimento 5 Stelle di Brindisi