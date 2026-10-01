

MUSEUM EXPLORERS – THE MYSTERY OF THE LOST TREASURE: un modo coinvolgente per imparare l’inglese, esplorando il mondo dell’archeologia.

La Collezione Archeologica Faldetta propone “Museum Explorers – The Mystery of the Lost Treasure”, un mini corso di inglese dedicato ai bambini dai 7 ai 9 anni.

Quattro incontri che si terranno ogni sabato a partire dal 10 al 31 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30 e che trasformeranno il museo in un vero e proprio spazio di esplorazione: i bambini saranno chiamati a risolvere un mistero attraverso una caccia al dettaglio tra i reperti della collezione.

Osservare, cercare, scoprire e giocare saranno gli strumenti per avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale e divertente, imparando allo stesso tempo a conoscere reperti, storie e curiosità del patrimonio archeologico.

Un’esperienza STEAM, dove lingua, osservazione, cultura e scoperta si incontrano in un percorso pensato per stimolare curiosità, creatività e partecipazione.

Lungomare Regina Margherita, Brindisi

Ingresso: gratuito

Prenotazione: obbligatoria

Info e prenotazioni: collezionearcheologicafaldetta@gmail.com