Nell’ambito delle iniziative della seconda edizione di “Ottobre rosa d’impresa”, organizzata da Impresa Donna Confesercenti e Confesercenti Brindisi, domenica 4 ottobre, con partenza da piazza Vittoria alle ore 10.00, si terrà “La camminata per la prevenzione”.

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare le donne imprenditrici, per la prevenzione dei tumori.

Le quote di iscrizione o le donazioni saranno devolute all’Irccs Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.

L’iniziativa vede la collaborazione e partecipazione di varie associazioni anche per sviluppare sinergie col territorio perché è necessario fare sistema in questa dura lotta contro i tumori.

Impresa Donna Confesercenti rappresenta tutte le donne che fanno impresa, che hanno Partita Iva, ed è per questo che la tutela della salute è un tema ricorrente in tutte le iniziative di Confesercenti proprio per sensibilizzare e supportare tutte loro.

Per il 13 ottobre, invece, è previsto nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, con avvio alle 15.30, il convegno sul tema “La prevenzione è donna”, a cui prenderanno parte medici ed esperti del settore. Previste anche varie testimonianze di donne che sono guarite e che racconteranno la loro esperienza.

Per informazioni sulle donazioni da fare all’Istituto Tumori ”Giovanni Paolo II” di Bari, sugli eventi e per le iscrizioni alla “Camminata per la prevenzione” si può contattare Confesercenti Brindisi, presso la sede in via Rubini 12 o telefonando al n.0831523190, oppure WhatsApp al n. 3896182879 o infine visionando i canali social di Confesercenti Brindisi.