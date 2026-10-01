In occasione della “Domenica di Carta”, l’Archivio di Stato di Brindisi propone un’iniziativa incentrata su Giovan Battista Casmirio, notaio che rogò a Brindisi durante il XVI secolo; costui è passato alla storia per aver scritto l’Epistola apologetica ad Quintum Marium Corradum, prima storia municipalistica di Brindisi datata 1 dicembre 1567.

Nell’occasione sarà allestita un’esposizione documentaria, dal titolo I protocolli smarriti di Giovan Battista Casmirio, con quel che rimane dell’attività di rogazione del notaio brindisino, attingendo ai più vetusti protocolli notarili appartenenti al fondo notarile di Brindisi. A margine dell’iniziativa, con inizio alle ore 17.30, una conversazione con il dott. Roberto Sernicola, architetto e archivista, il quale parlerà di Giovan Battista Casmirio e la Epistola apologetica ad Quintum Marium Corradum nella Sala conferenze dell’Archivio di Stato. Ad accompagnarlo il funzionario archivista, dott. Francesco Scalera.

Il dott. Sernicola ha pubblicato l’edizione critica dell’Epistola con la casa editrice Edisai di Ferrara nel 2017 e la sua pubblicazione può fregiarsi della prefazione di Domenico De Filippis, già professore associato di Letteratura Italiana presso l’Università degli studi di Foggia.

La mostra sarà visitabile la mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. Si consiglia la prenotazione scrivendo all’indirizzo as-br@cultura.gov.it o telefonando al n. 0831523412.

Archivio di Stato di Brindisi