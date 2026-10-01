E’ nato a Brindisi, su iniziativa di Confcommercio, il primo “Coordinamento apicoltori Confcommercio Brindisi”.

L’assemblea, a cui hanno partecipato anche apicoltori provenienti da altre province della Puglia, si è svolta presso la sede provinciale di Confcommercio, alla presenza del Presidente Gianni Corciulo e del Direttore Mimmo Consales.

Nel corso dei lavori sono state affrontate le problematiche del settore, a partire dalla necessità di poter accedere ad una formazione professionale costante finalizzata a promuovere attività di tutela e rappresentanza e sostenere lo sviluppo del comparto apistico.

Al termine dell’assemblea si è proceduto con la elezione dei quadri dirigenti.

E’ stata eletta Coordinatrice, per acclamazione, Antonella Renna.

Fanno parte del coordinamento, invece, gli apicoltori Ivan Antonio Botrugno, Giuliano Centonza, Roberto Lanza, Angelo Simone, Rita Tamborrino, Pino Monaco, Maria Carolina Zezza.

Il Coordinamento ha stabilito le linee-guida ed ha deciso di riconvocarsi a breve per cominciare ad affrontare tematiche collegate al rafforzamento della rappresentanza degli apicoltori del territorio, alla creazione di una rete coesa tra le imprese di settore, alla valorizzazione delle produzioni apistiche e della loro qualità, alla tutela della biodiversità ed alla promozione della sostenibilità ambientale, all’accesso ai servizi ed alle opportunità offerte da Confcommercio, alla promozione di iniziative di formazione, informazione e aggiornamento professionale ed all’intercettazione di opportunità di sviluppo e crescita commerciale per le imprese apistiche del territorio pugliese.