La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di questa mattina, giovedì 1° ottobre settembre 2026, su proposta del Servizio Sport, ha approvato la compartecipazione del Comune all’evento sportivo di scherma di carattere internazionale “Coppa del Mediterraneo”, inserito nel Circuito Europeo U23 di spada maschile e femminile, in programma dal 21 al 22 novembre 2026. Ciò in virtù della conferma della Città di Brindisi, da parte della Federazione Italiana Scherma, quale tappa del Circuito Europeo Under 23 della sopra considerata disciplina sportiva.