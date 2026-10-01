La presidente Emanuela Romanin e il vicepresidente Fortunato Zumbo al Business Lunch del 29 settembre. Al centro dell’incontro, il rafforzamento dei rapporti tra Francia e Mezzogiorno e la presentazione di “Xenìa Terrae Longevity”, il nuovo modello di ospitalità rivolto al turismo internazionale ad alto valore aggiunto.

NAPOLI, 30 settembre 2026 — Rafforzare le relazioni istituzionali, favorire gli scambi culturali ed economici e costruire nuove opportunità di cooperazione tra la Francia e il Mezzogiorno italiano. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del Business Lunch organizzato a Napoli in occasione della presentazione del nuovo Console Generale di Francia a Napoli, Jean-Paul Seytre. All’incontro hanno preso parte anche la presidente di Xenìa Terrae APS, Emanuela Romanin, e il vicepresidente e Head of Business Development, Fortunato Zumbo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive di collaborazione tra il sistema istituzionale e imprenditoriale francese e quello del Mezzogiorno, con particolare attenzione alla Campania e alle opportunità legate alla valorizzazione dei territori.

Nel corso del Business Lunch sono stati affrontati temi legati al rafforzamento delle relazioni istituzionali, all’interscambio commerciale e industriale e alla necessità di favorire nuovi percorsi di collaborazione nei settori strategici per la crescita e la competitività.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli scambi culturali, considerati un elemento fondamentale per consolidare la conoscenza reciproca e creare nuove occasioni di dialogo tra i due Paesi.

Xenìa Terrae Longevity, un nuovo modello di ospitalità

L’appuntamento è stato inoltre l’occasione per la presentazione ufficiale di “Xenìa Terrae Longevity”, il nuovo progetto di Xenìa Terrae dedicato all’ospitalità di alta gamma e rivolto in particolare a una clientela internazionale ad alta capacità di spesa.

Il progetto nasce dall’idea di integrare ospitalità, valorizzazione del territorio, benessere e cultura della longevità, proponendo un modello capace di intercettare i nuovi orientamenti del turismo internazionale e di attrarre flussi ad alto valore aggiunto.

“Xenìa Terrae Longevity” punta infatti a mettere in relazione l’eccellenza dei territori italiani con una domanda internazionale sempre più orientata verso esperienze personalizzate, qualità dei servizi, benessere e percorsi dedicati alla salute e alla longevità.

Per Xenìa Terrae, la costruzione di reti internazionali rappresenta un elemento centrale della propria strategia di sviluppo, nella convinzione che istituzioni, imprese, cultura e nuove generazioni debbano dialogare per creare opportunità concrete e durature.

«È così che si costruisce il futuro: creando ponti, investendo nei talenti e mettendo al centro le nuove generazioni», dichiarano la presidente Emanuela Romanin e il vicepresidente Fortunato Zumbo.

L’incontro con il Consolato Generale di Francia a Napoli si inserisce dunque in un percorso volto a sviluppare nuove relazioni e occasioni di collaborazione internazionale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei territori e promuovere modelli innovativi di sviluppo e ospitalità.

Ufficio Stampa

Xenìa Terrae APS