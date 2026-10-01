Dopo l’approvazione della graduatoria avvenuta il 18 agosto scorso, da stamane, giovedì 1° ottobre 2026, entrambi con il grado di Commissario, prendono servizio due nuovi ufficiali nel Corpo della Polizia locale, provenienti uno dal Corpo di polizia locale di Milano e l’altro dal Comando di polizia locale di Barletta. Entrambi sono assegnati al Nucleo di viabilità e Pronto intervento, Emergenze abitative avendo accumulato notevoli esperienze di operatività nei sopracitati ambiti.

“Il Comando con questi primi due strategici innesti ritroverà uno slancio sotto il profilo motivazionale e professionale, trattandosi di due ufficiali, che provengono da esperienze molto significative, come attestato dai loro curricula – ha detto il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Antonio Orefice -. Le precedenti esperienze professionali parlano di una professionalità operativa, che configura i requisiti che noi richiedevamo. Ringrazio l’Amministrazione comunale – ha concluso – per aver compreso le esigenze di rinforzare l’organico davvero sottodimensionato rispetto alle esigenze del capoluogo e c’è da esser certi che lo slancio sarà ancor più visibile all’esito dell’espletamento dei concorsi in cantiere”.

“Mantenendo fede all’impegno di potenziamento dell’organico della Polizia Locale, iniziamo con l’assunzione di due nuovi funzionari, ai quali va il mio personale augurio di buon lavoro – ha dichiarato l’assessore alle Risorse umane, Daniela Maglie -. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando di concorso per istruttori di vigilanza, che prevediamo di assumere entro fine anno. L’auspicio è di rafforzare un organico ridotto al minimo nel corso degli anni, ma impegnato in sempre maggiori servizi a tutela dei cittadini e della vivibilità della città.”.