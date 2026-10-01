Nella giornata del 24 settembre 2026, a Latiano, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne nell’ambito di un mirato servizio al contrasto del traffico di stupefacenti nella provincia. I poliziotti hanno intercettato il giovane a bordo della sua utilitaria in una zona periferica del comune di Latiano. L’atteggiamento durante il controllo su strada ha spinto gli investigatori a perquisire l’auto, dove sono stati rinvenuti i primi 4 involucri di cocaina.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione del ragazzo ha permesso di scoprire un vero e proprio centro di stoccaggio e confezionamento della droga. All’interno dell’immobile gli agenti hanno sequestrato oltre 52 grammi di cocaina già ripartiti in 69 dosi termosaldate pronte alla vendita, circa 127 grammi di hashish divisi in 6 pezzi, circa 17 grammi di marijuana e 6 piante di canapa indica in fase di coltivazione (con altezze comprese tra i 50 e i 100 cm), 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, la somma in contanti di 1.395 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Nel corso delle operazioni i poliziotti hanno scoperto anche un’arma da fuoco clandestina: un revolver calibro 10,35, non censito e illegalmente detenuto.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.