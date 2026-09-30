Nella mattinata del 30 settembre si sono svolte a Brindisi le due iniziative previste nell’ambito di Puliamo il Mondo, campagna iconica di Legambiente.

La prima è stata realizzata nel lido Poste sulla costa nord di Brindisi, laddove soprattutto sono intervenuti dipendenti di Avio Aero e della Croce Rossa.

La seconda iniziativa, svoltasi nell’area in cui insiste il viadotto romano sulla Traiana, fa parte della serie di iniziative che porta avanti per la valorizzazione dell’Appia, la rete associativa di cui Legambiente fa parte.

Quest’ultima attività aveva lo scopo primario di tagliare l’erba e le piante che rendevano meno visibile e apprezzabile lo straordinario viadotto.

L’intervento, che ha avuto la presenza della dottoressa Serena Strafella della Soprintendenza, è stato reso possibile grazie a Fabio Protopapa, che è anche autore del libro “La storia dell’agricoltura di Brindisi”.

Con la dottoressa Strafella si è valutata la possibilità di un prossimo incontro con il Soprintendente per poter giungere all’individuazione di interventi, a cominciare da quelli riguardanti la segnaletica e la cartellonistica, che rendano accessibile e apprezzabile il viadotto, nell’ambito di una collaborazione con istituzioni e con le associazioni che renda realizzabile il piano di gestione del bene UNESCO Appia.