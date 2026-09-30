Il Prefetto di Brindisi Guido Aprea ha ricevuto stamane il Cavaliere Francesco Magrì, Delegato Territoriale per la provincia di Brindisi dell’Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’incontro ha costituito l’occasione per la presentazione delle attività e delle finalità della rete associativa sul territorio provinciale.

Nel corso del cordiale colloquio, il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’impegno profuso dall’Associazione nella promozione dei valori civici e nel consolidamento del legame tra cittadini e Istituzioni, auspicando che le iniziative promosse possano continuare a rappresentare un significativo momento di crescita culturale e di partecipazione alla vita della comunità locale.