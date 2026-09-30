Domenica 27 settembre 2026 si è chiuso il Campionato Regionale FITETREC-ANTE Puglia, ospitata presso il centro equestre Red Water di Cisternino, in località Casalini.

L’evento ha decretato i podi ufficiali della stagione agonistica nelle discipline del Cross Country e del Derby.

La squadra dell’ASD L&B / Acqua2o, diretta dai tecnici della famiglia Ostuni — Valerio, Giuliano, Davide, Marcello e dal maniscalco Bruno Ostuni — ha registrato risultati di rilievo tecnico, confermando la competitività dei binomi presentati in campo. Il traguardo sportivo coincide con il ventesimo anniversario di fondazione dell’associazione, costituita nel 2006 dalla famiglia Ostuni con l’obiettivo di sviluppare un polo di riferimento per l’equitazione in provincia di Brindisi. La stagione agonistica ha evidenziato non solo la continuità dei risultati per i cavalli e le allieve storiche, ma anche l’inserimento competitivo della nuova generazione di giovani cavalieri della famiglia Ostuni.

Classifiche e piazzamenti ufficiali per categoria:

CROSS COUNTRY

Categoria AVV. B: 1° posto per Elois Campana su Zuma; 2° posto per Elena Ostuni su Perla.

Categoria AVV. A Cavalli: 2° posto per Francesca Ninni su Zuma.

Categoria AVV. A Pony: 1° posto per Valentina Guarini su Andromeda; 2° posto per Francesco Ostuni su Monet.

DERBY

Categoria C40 Cavalli: 2° posto per Angelica Montinaro su Lea Kay.

Categoria C40 Pony: 1° posto per Maya Rosato su Cosimo; 3° posto per Susanna Ostuni su Liquirizia; 5° posto per Lara su Liquirizia.

Categoria C60 Pony: 1° posto per Susanna Ostuni su Cosimo; 3° posto per Gaia Menga su Andromeda.

Categoria C70 Cavalli: 3° posto per Noemi Rubino su Zuma.

Categoria C70 Pony: 1° posto per Francesco Ostuni su Monet.

Categoria C80 Pony: 1° posto per Elena Ostuni su Perla.

La direzione dell’ASD L&B / Acqua2o esprime riconoscimento alle famiglie e allo staff tecnico per il supporto logistico e operativo fornito nel corso dell’intera stagione. Chiuso il circuito regionale, la preparazione della squadra si sposta ora sulla programmazione tecnica in vista dei prossimi Campionati Nazionali in Veneto.

Brindisi 30 settembre 2026

Per l’ASD ACQUA2O

OSTUNI Valerio

email: valerioostuni@libero.it – cellulare:

3665969345

https://www.facebook.com/asdAcqua2o/

https://stazionex.wixsite.com/home