Il 3 e 4 ottobre, Mesagne partecipa alla 11ª edizione della manifestazione nazionale “Nata per unire”. In programma ciclopasseggiate tra i siti archeologici, il Festival musicale a Muro Tenente, visite guidate nei luoghi d’interesse ed espressione della storia messapica e aperture gratuite del Castello Normanno Svevo e del Museo M.A.T.E.R.

Il Comune di Mesagne aderisce con un ricco e articolato programma di eventi alla 11ª edizione delle Giornate celebrative “Appia Day 2026”, la grande festa nazionale diffusa dedicata alla Regina Viarum, riconosciuta dal 2024 Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

“Nata per unire”, la manifestazione coordinata a Mesagne dall’Ufficio Cultura e Turismo in stretta sinergia con la rete delle cooperative e associazioni del territorio, propone un fine settimana all’insegna della cultura, dell’archeologia e della mobilità dolce. Partecipano alla organizzazione degli eventi le cooperative IMPACT e GAIA, l’APS Parsifal, i Cicloamici, A.S.D. Atletica Mesagne, A.S.D. Wild Team Mesagne e il Vespa Club Mesagne.

“L’Appia Day rappresenta per Mesagne molto più di una celebrazione calendarizzata – dichiara il Sindaco Francesco Rogoli – è un momento di riconnessione con la nostra storia e con la nostra identità. La Regina Viarum, ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, continua a svolgere il suo ruolo originario: unire territori, culture e persone.

Partecipare a questa grande festa nazionale significa riaffermare la scelta strategica della nostra Amministrazione di puntare su una crescita sostenibile, sul turismo lento, sulla tutela del paesaggio e valorizzazione dei beni culturali. L’Appia Day a Mesagne nasce dal lavoro di squadra tra Amministrazione e realtà locali per offrire una città attrattiva e accogliente. Invito tutti a vivere questo fine settimana di cultura e bellezza diffusa.”

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SABATO 3 OTTOBRE

Ore 17:00 – Presso il Parco Archeologico di Muro Tenente si svolgerà la performance live di lancio del “Festival Musica sulla Via Appia”, a cura dell’APS Parsifal.

Ore 17:30 – Visita guidata “Lungo la Via Appia” all’interno del Parco Archeologico di Muro Tenente, a cura della Cooperativa Sociale IMPACT.

DOMENICA 4 OTTOBRE

Mattina: Ciclopasseggiata tra i siti archeologici della Via Appia

Ore 08:30 – Raduno in Piazza Commestibili (Casa dell’Appia), registrazione dei partecipanti e distribuzione di gadget e materiale celebrativo

Ore 09:00 – Saluti istituzionali

Ore 09:30 – Partenza I° Itinerario (Facile, per famiglie e cicloamatori): dal Centro Storico/Porta Grande verso il tempietto di San Miserino

Ore 10:30 – Arrivo a San Miserino e visita guidata con approfondimento storico-archeologico a cura della Prof.ssa Giovanna Cera dell’Università del Salento.

· Momento di ristoro. Rientro libero a Mesagne.

Ore 12:00 – Proseguimento II° Itinerario (Medio, per ciclisti esperti): da San Miserino si proseguirà verso la Chiesa di San Pietro di Crepacore per poi raggiungere il Parco Archeologico di Muro Tenente.

Mattina e Pomeriggio Visite Guidate in Citta

Dalle ore 09:00 alle 22:00 – Apertura straordinaria e gratuita del Castello Normanno Svevo e del Museo M.A.T.E.R

Ore 11:00 e ore 17:00 – Visite guidate gratuite “Sulle tracce della Via Appia”: itinerario urbano con partenza dal Castello e dal Museo M.A.T.E.R. alla scoperta della Chiesa di Sant’Anna, delle necropoli messapiche e relative tombe, della Chiesa Madre e del Museo di Arte Sacra “Cavaliere-Argentiero”.

Prenotazioni e informazioni: 0831 732 285 – castellomesagne2026@gmail.com

Programma completo su www.comune.mesagne.br.it