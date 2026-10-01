Giovedì 22 ottobre 2026, la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni ospiterà l’October Job Day, presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior”, sita nella suggestiva cornice della Città Bianca.

L’iniziativa, organizzata da ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Ostuni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ostuni, nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo alle aziende partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati.

L’October Job Day offre un’opportunità unica alle imprese interessate al recruiting di personale e a tutti i talenti alla ricerca di nuove prospettive occupazionali.

Durante la giornata, le aziende coinvolte avranno la possibilità di incontrare i candidati, presentare le proprie realtà produttive, illustrare i profili professionali ricercati e raccogliere curricula. Parallelamente, i partecipanti potranno conoscere da vicino le opportunità occupazionali offerte dalle imprese del territorio, approfondire i requisiti e le competenze richieste e confrontarsi con i rappresentanti aziendali.

Il Job Day si configura, quindi, come uno spazio di incontro e dialogo tra imprese e candidati, volto a favorire la conoscenza reciproca e a valorizzare competenze, talenti e aspirazioni, creando le condizioni per nuovi percorsi di inserimento e crescita professionale.

Le aziende interessate ad aderire gratuitamente all’October Job Day possono farlo entro il 18 ottobre 2026, prenotando uno spazio riservato attraverso la compilazione del form al seguente link https://shorturl.at/W3oGg.

Per ulteriori informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile rivolgersi direttamente al Centro per l’Impiego di Ostuni, scrivendo all’indirizzo e-mail ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it oppure contattando il numero 0831 1568001.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

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