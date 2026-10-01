A un anno dalla solenne canonizzazione di ottobre 2025, Latiano si prepara a rendere omaggio al suo illustre figlio in occasione del primo centenario della sua scomparsa. Lunedì 5 ottobre 2026, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, la splendida cornice della Sala Flora di Palazzo Imperiali ospiterà la cerimonia ufficiale di presentazione della cartolina commemorativa con il relativo Annullo Filatelico speciale di Poste Italiane dedicati a San Bartolo Longo.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Casa Natia San Bartolo Longo”, sodalizio guidato dagli eredi della famiglia del Santo, impegnato nella custodia e nella valorizzazione della sua eredità spirituale e culturale.

Protagonista artistico del progetto è il Maestro Carmelo Conte. Dall’opera pittorica da lui realizzata è stata infatti estrapolata l’immagine impressa sulla cartolina; dello stesso artista è anche il tratto grafico del timbro per l’annullo filatelico, creato appositamente per rendere indelebile questa importante ricorrenza nella storia filatelica e religiosa italiana.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti di Poste Italiane, autorevoli esponenti delle istituzioni religiose e autorità civili e militari del territorio. Durante la finestra oraria dell’evento (11:00 – 13:00) sarà attivo il servizio temporaneo di Poste Italiane per l’affrancatura e l’apposizione del timbro figurato speciale.

L’Associazione organizzatrice invita la cittadinanza, i fedeli e tutti gli appassionati di filatelia a partecipare a questo momento di profonda devozione e orgoglio comunitario per celebrare la memoria del Santo laico della Carità.