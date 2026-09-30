L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi, organizza e promuove la “Giornata Mondiale della Vista”, un’iniziativa promossa e finanziata dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS (www.iapb.it) e organizzata e attuata insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

La prevenzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per tutelare la salute degli occhi e contrastare l’insorgenza e la progressione delle patologie oculari. Per questo, anche quest’anno, l’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura della propria salute visiva e di sottoporsi a controlli periodici, così da favorire una diagnosi tempestiva e intervenire prima che eventuali problemi possano compromettere la vista.

L’allungamento della vita media rende ancora più importante dedicare attenzione alla prevenzione delle patologie oculari. È pertanto fondamentale promuovere una corretta cultura della salute visiva fin dall’infanzia, favorendo l’adozione di buone pratiche di prevenzione e contribuendo a ridurre i fattori di rischio. Per tale occasione sarà organizzata una giornata dedicata agli screening gratuiti della vista e alla distribuzione di materiale informativo rivolto alla cittadinanza. L’iniziativa si svolgerà giovedì 8 ottobre pv presso il PTA di Mesagne, in via Panareo 12. Per partecipare agli screening è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 0831 526105.

La partecipazione attiva dell’ASL di Brindisi, attraverso la realizzazione degli screening gratuiti, testimonia ancora una volta l’attenzione e la sensibilità verso un tema di grande rilevanza quale la prevenzione della salute visiva. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Brindisi rinnova così il proprio impegno nella promozione della salute visiva e nell’inclusione sociale delle persone cieche e ipovedenti, attraverso iniziative concrete rivolte al territorio e alla cittadinanza.

La vista è una perla preziosa. Proteggila con la prevenzione.

L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Per informazioni e prenotazioni screening:

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Brindisi

via Dalmazia, 37 Brindisi

Tel. 0831-526105 www.uicibrindisi.it

L’evento sarà divulgato su tutti i canali social.

Il Presidente

Sezione territoriale UICI di Brindisi

Angelo Carasca