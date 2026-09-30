Questa notte, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano.

Il prelievo è stato effettuato da una équipe chirurgica proveniente dal Policlinico di Bari che ha lavorato insieme a quella di Oculistica del Perrino. Le operazioni sono terminate alle 9.00 di questa mattina, guidate dalla dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.

Anche per questo prelievo multiorgano è intervenuto il team di Anestesia e Rianimazione guidata dal direttore Massimo Calò e il personale del blocco operatorio, con il contributo degli infermieri strumentisti che in sinergia con i chirurghi e l’équipe esterna, si sono alternati in tutte le fasi del prelievo, dimostrando competenza, professionalità e un forte spirito di gruppo.

Gli organi saranno trapiantati in varie città italiane, mentre le cornee saranno gestite dalla banca degli occhi di Mestre.

Dichiarazione del Direttore Generale della Asl Brindisi, Stefano Rossi:

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai familiari del donatore che, pur nel profondo dolore per una perdita improvvisa, hanno scelto di compiere un gesto di straordinaria generosità, offrendo una concreta possibilità di vita a chi è in attesa di un trapianto.

La donazione degli organi rappresenta un atto di grande altruismo, ma anche un’importante occasione di riflessione sul ruolo che ciascuno di noi può assumere nel sistema dei trapianti, attraverso una scelta libera e consapevole di donare.

Il trapianto è il risultato di un sistema sanitario efficiente, in grado di mettere in sinergia competenze professionali, tecnologie avanzate e complessi processi organizzativi. Solo attraverso un sistema di qualità è possibile garantire che ogni fase, dalla donazione al trapianto, venga realizzata nel modo più efficace e sicuro.

Esprimo la mia più sincera gratitudine a tutti i professionisti coinvolti: anestesisti, rianimatori, personale infermieristico della sala operatoria e della terapia intensiva dell’Ospedale Perrino, OSS e tutti gli operatori sanitari intervenuto durante le operazioni. A tutti loro va il nostro grazie per la professionalità, la competenza e l’impegno profusi, che consentiranno di offrire una nuova possibilità di vita a molte persone.

Questo straordinario gesto è una testimonianza concreta della generosità e della sensibilità dei cittadini pugliesi e conferma il valore del lavoro svolto dal Centro Regionale Trapianti, guidato dal prof. Loreto Gesualdo, con il quale la nostra ASL collabora attraverso una costante attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della donazione.”

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI