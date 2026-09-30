Questa mattina, il Colonnello Agostino Scala, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, ha presentato agli organi di informazione i nuovi Ufficiali insediatisi per assumere rilevanti incarichi di comando dei reparti dell’Arma in provincia.

Si tratta del Maggiore Roberto Rampino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Brindisi; del Capitano Francesco Lonigro, Comandante della Compagnia Carabinieri di Fasano; del Capitano Daniele Lanna, Comandante della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana; del Capitano Alessandro Contente, Comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni, e del Tenente Pasquale Cesarano, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brindisi.

Nel formulare i migliori auguri ai nuovi Ufficiali, il Colonnello Scala ha evidenziato l’importanza del rapporto costante dei presidi dell’Arma con i territori, al fine di approfondire la conoscenza delle relative problematiche, offrire risposte tempestive ed efficaci ai bisogni espressi dalle comunità, rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza. Ha inoltre assicurato che l’azione istituzionale proseguirà, con rinnovato slancio, nel solco della continuità e in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali del territorio.

I nuovi Comandanti:

– Maggiore Roberto Rampino (Compagnia di Brindisi):

Originario della Provincia di Lecce, 51 anni. Proveniente dal ruolo Ispettori, ha prestato servizio da Maresciallo presso diverse Stazioni delle province di Cosenza e Crotone, anche nel ruolo di comandante. Dopo aver frequentato la Scuola Ufficiali a Roma, dal 2013 al 2017 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana (BR), dal 2017 al 2022 il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Crotone e dal 2022 al 2026 la Compagnia di Policoro (MT). Il 19 settembre 2026 ha assunto il comando della Compagnia di Brindisi, in sostituzione del Magg. Pasquale Penna. È insignito della medaglia di Bronzo al merito civile e dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

– Capitano Francesco Lonigro (Compagnia di Fasano):

Originario della Provincia di Bari, 41 anni. Proveniente dal ruolo Ispettori, da Maresciallo ha prestato servizio nella provincia di Bologna, presso diverse stazioni, il Nucleo Investigativo e il ROS. Dopo aver frequentato la Scuola Ufficiali a Roma, ha retto il comando della 2^ Sezione del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata (NA) dal 2018 al 2022 e, successivamente, del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Benevento, dal 2022 al 2026. Il 10 settembre 2026 ha assunto il comando della Compagnia di Fasano, in sostituzione del Magg. Massimo Cicala;

– Capitano Daniele Lanna (Compagnia di Francavilla Fontana):

Originario della Provincia di Caserta, 29 anni. Dopo essersi diplomato presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, ha frequentato il 199° corso presso l’Accademia Militare di Modena e dunque, dal 2019 al 2022, la Scuola Ufficiali a Roma. Dal 2022 al 2023 ha prestato servizio presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria come Comandante di Plotone. Dal 2023 al 2026 ha comandato il Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro (e dal 20 ottobre 2025 al 22 maggio 2026 anche Comandante in sede vacante della Compagnia). Il 10 settembre 2026 ha assunto il comando della Compagnia di Francavilla Fontana, in sostituzione del Magg. Alessandro Genovese;

– Capitano Alessandro Contente (Compagnia di San Vito dei Normanni):

Originario della Provincia di Roma, 28 anni. Dopo essersi diplomato presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, ha frequentato il 199° corso presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente, dal 2019 al 2022, la Scuola Ufficiali a Roma. Dal 2022 al 2023 ha prestato servizio presso la Scuola Allievi di Torino in qualità di Comandante di Plotone, per poi comandare dal 2023 al 2026 il Nucleo Operativo della Compagnia di Bari San Paolo. Il 6 settembre 2026 ha assunto il comando della Compagnia di San Vito dei Normanni, in sostituzione del Magg. Vito Sacchi;

– Tenente Pasquale Cesarano (NOR della Compagnia di Brindisi):

Originario della Provincia di Napoli, 28 anni. Dopo il diploma ha frequentato il corso di formazione per Carabiniere, per poi frequentare il 201° corso presso l’Accademia Militare di Modena, dal 2019 al 2021, e della Scuola Ufficiali a Roma, dal 2021 al 2024. Dal 2024 al 2026 ha prestato servizio presso il 14° Battaglione “Calabria” come Comandante di Plotone. È qualificato come operatore Aliquote Primo Intervento (API), per la prevenzione e il contrasto delle minacce più strutturate. Oggi 30 settembre 2026, ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, in sostituzione del Capitano Giovanni Arpino.