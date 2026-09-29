Il Comune di Francavilla Fontana ha pubblicato il 28 settembre l’Avviso pubblico per l’annualità 2026 del progetto “La Nostra Terra, La Nostra Storia”, finalizzato alla riqualificazione agronomica, al recupero del paesaggio rurale e al sostegno al reimpianto di oliveti resistenti a Xylella fastidiosa nel territorio comunale. L’iniziativa dispone di risorse per 30.000 euro.

Il contributo è concesso a fondo perduto, a rimborso delle spese quietanzate, per l’acquisto di piantine certificate delle cultivar Leccino, FS-17 (Favolosa), Lecciana e Leccio del Corno, oltre a eventuali ulteriori cultivar ammesse dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il rimborso arriva fino a 13 euro a pianta, IVA inclusa, per un minimo di 50 e un massimo di 200 piante per beneficiario.

Possono presentare domanda, in forma individuale, proprietari, comproprietari e conduttori di fondi agricoli ubicati nel territorio comunale che non abbiano beneficiato e non abbiano in corso domande di contributo a valere sul “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” o sull’intervento SRD01.01B del CSR Puglia 2023-2027 per le medesime superfici o spese.

L’Avviso pubblico e il modulo di domanda, che riportano requisiti, criteri di graduatoria e modalità di presentazione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana. Domande entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (come detto, avvenuta il 28 settembre 2026).

“Questa misura si inserisce nel più ampio progetto di sostegno al comparto agricolo” dichiara l’assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo “per favorire un’etica di coabitazione tra ecologia, cultura ed economia. Il progetto comprende anche la costituzione della Consulta comunale dell’agricoltura, la richiesta di riconoscimento del Salento come Area Svantaggiata o Area di Crisi Agricola su cui abbiamo già deliberato, la redazione del documento tecnico e la richiesta alla Regione Puglia di rideterminazione del piano di classificazione Arneo. A breve inoltre istituiremo il tavolo tecnico sul tema della Xylella, mentre abbiamo già approvato all’unanimità, in Consiglio comunale, la mozione che prevede l’istituzione della Banca della Terra, che destina i terreni comunali a giovani agricoltori e cooperative sociali.”

“La rigenerazione delle aree colpite dalla Xylella permetterà di contrastare la desertificazione delle campagne” conclude il sindaco Antonello Denuzzo “favorendo la piccola proprietà contadina e salvaguardando la nostra storia, oltre che la nostra economia. L’ulivo è parte dell’identità di Francavilla Fontana e del suo paesaggio: recuperare gli oliveti significa custodire il legame tra la comunità e il proprio territorio e consegnare alle generazioni future una campagna viva e curata.”