Le polemiche delle ultime ore riguardanti la sede ideale per in cui svolgere un Salone Nautico rischiano di far attardare la Puglia sulla strada dello sviluppo. E’ un dato di fatto che la nostra regione abbia molte specificità che spesso si trasformano in grandi occasioni di crescita. Un motivo in più per mettere da parte polemiche che servono solo a creare distanze e a non centrare gli obiettivi.

Nella nautica, ad esempio, è un dato di fatto che la città di Brindisi abbia un ruolo di primo piano a livello regionale, per effetto di una variegata e qualificata presenza di cantieristica navale, ma soprattutto per un evento come il Salone Nautico di Puglia che quest’anno traguarderà la 22^ edizione e che si colloca tra i grandi eventi di settore a livello nazionale. Nei giorni dello Snim, infatti, si radunano a Brindisi esponenti di Governo e della Regione Puglia, così come i migliori cantieri nazionali ed operatori che arrivano anche dall’estero, mostrando grande interesse verso le nostre produzioni.

Un successo, quello del Salone brindisino, che non nasce per caso, ma che è frutto di un grande lavoro e di rapporti che gli organizzatori hanno consolidato nel corso degli anni, offrendo ad espositori e ad esperti del settore ottime occasioni di confronto su grandi tematiche come la sostenibilità, l’innovazione tecnologica, lo studio dei mercati, la internazionalizzazione e la formazione.

Argomenti che hanno visto impegnato il sistema camerale di Brindisi e Taranto, anche allo scopo di valorizzare le singole peculiarità per poi “fare sistema”, nell’interesse dello sviluppo economico dei rispettivi territori e, più in generale, della Puglia.

Per tutto questo, parlare di creare un evento fieristico di settore nell’ambito della Fiera del Levante rischia solo di creare ostacoli e di non centrare i programmi di crescita, anche dello stesso ente fieristico barese.

Franco Gentile – Presidente CNA Brindisi/Taranto – Vice Presidente Camera di Commercio Brindisi-Taranto