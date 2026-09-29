Due sponde dell’Adriatico da oggi sono ancora più vicine. Sarà siglato ufficialmente venerdi 2 ottobre il gemellaggio tra le città di Torre SS, Latiano e Mesagne e la città di Gjirokaster in Albania.

L’aviosuperficie “BellamarinaFly” (situata nel territorio brindisino) gestita da Diego Provinzano (presidente anche dell’Associazione Sportiva Aeronautica Volare in Salento) insieme ai soci Gino Lavino e Giuseppe Martina prosegue nel suo cammino di promozione del territorio e si è fatta promotrice dell’iniziativa, nata con l’obiettivo di istituire un vero e proprio “ponte” istituzionale, tesa a promuovere lo sviluppo turistico, la cooperazione transfrontaliera e un profondo scambio culturale tra le due nazioni.

L’accordo vede il coinvolgimento e il forte sostegno delle amministrazioni comunali di Torre Santa Susanna, Latiano e Mesagne, unite nella volontà di valorizzare il territorio pugliese e di stringere legami sempre più saldi con la comunità albanese, partendo proprio dal settore del volo da diporto e sportivo come volano di coesione.

Grazie a questa sinergia, l’aviosuperficie BellamarinaFly e lo scalo di Argirocastro – città patrimonio mondiale dell’UNESCO – diventeranno i nodi strategici di un network che permetterà a piloti, turisti, studenti e associazioni di viaggiare, conoscersi e condividere progetti comuni. Il gemellaggio aprirà le porte a una serie di iniziative bilaterali, tra cui raduni aeronautici, mostre d’arte, rassegne enogastronomiche e progetti didattici volti a far scoprire le reciproche tradizioni storiche e culturali.

“Questo gemellaggio rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio,” dichiarano congiuntamente i rappresentanti delle amministrazioni di Torre Santa Susanna, Latiano e Mesagne rappresentati dall’ing. Giuseppe Mingolla Presidente del Consiglio comunale di Latiano che parteciperà personalmente al volo aereo; “L’aviazione generale si dimostra ancora una volta uno strumento eccezionale di unione e mobilità. Creare un canale diretto con Argirocastro significa non solo accorciare le distanze geografiche, ma soprattutto arricchire il nostro tessuto culturale e sociale, costruendo un futuro di cooperazione internazionale e amicizia tra i nostri popoli”.

Venerdi mattina è previsto l’arrivo a BellamarinaFly di circa 10 equipaggi, provenienti da molte regioni italiane, che potranno eccezionalmente svolgere le previste operazioni doganali direttamente sul campo, grazie alla sinergia e collaborazione con la Polizia di Frontiera e gli uffici della Dogana di Brindisi.

Anche in Albania, il coinvolgimento dei referenti ACAA ( un particolare ringraziamento al captain Miltiadis ), del Presidente della Federazione Aeronautica Albanese Renis Tershana, dell’amministrazione comunale di Gjirokaster e del console Onorario Italiano in Albania Teodor Bilushi è stato possibile coordinare le ulteriori operazioni doganali senza dover necessariamente passare dall’aeroporto Internazionale di Tirana.

Un esempio di collaborazione ed approccio positivo che BellamarinaFly vuole promuovere per arricchire il proprio territorio di servizi a disposizione di tutti.