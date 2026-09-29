Giovedì 1° ottobre riapre al pubblico la Villa comunale “Sandro Pertini”. La riapertura restituisce alla città uno dei principali spazi verdi e di aggregazione, oggetto di un importante intervento finalizzato a migliorarne la fruibilità e a garantirne una maggiore tutela nel tempo.

La Villa comunale sarà aperta nei i seguenti orari. Dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 8:00 alle 22:00; dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 7:00 alle 24:00.

È previsto inoltre un servizio di custodia, con presenza di personale anche durante le fasce pomeridiane e serali.

E’ entrato, inoltre, in vigore il nuovo regolamento che disciplina l’utilizzo degli spazi con l’obiettivo di tutelare il patrimonio verde e garantire una fruizione ordinata e sicura della Villa comunale.

Sarà, ora, necessario che tutti i cittadini si sentano custodi della bellezza di questo luogo e ne garantiscano la tutela ed il decoro.