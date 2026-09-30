La nomina accompagna il rafforzamento della struttura organizzativa e la prossima inaugurazione della sede: “la casa dei costruttori”, punto di riferimento per il territorio

Il Consiglio Generale di ANCE Brindisi ha deliberato nei giorni scorsi la nomina della dott.ssa Francesca Mevoli a direttrice dell’Associazione. Una scelta che valorizza un percorso professionale maturato in oltre undici anni di attività all’interno della struttura associativa e che si inserisce in un più ampio progetto di consolidamento organizzativo e potenziamento dei servizi alle imprese associate.

Figlia del compianto professor Damiano Mevoli, scomparso nel 2025, Francesca Mevoli ha iniziato il proprio percorso professionale nel giornalismo, per poi maturare una conoscenza approfondita del mondo associativo e del settore delle costruzioni. Nel corso degli anni si è occupata di edilizia, urbanistica, rigenerazione urbana, lavori pubblici, rapporti con le istituzioni, relazioni industriali e formazione.

A questo percorso ha affiancato la frequenza di un corso in Management innovativo delle costruzioni presso SDA Bocconi a Milano. È stata componente dei consigli di amministrazione di Formedil e della Cassa Edile di Brindisi e ha partecipato ai lavori delle commissioni nazionali ANCE dedicate ai Rapporti interni e al Centro Studi. Attualmente è componente, in qualità di esperta, della Commissione nazionale Relazioni Industriali di ANCE.

La nomina si inserisce in un processo di consolidamento di ANCE Brindisi volto a rafforzarne l’autonomia organizzativa e la capacità di offrire un supporto sempre più qualificato alle imprese associate. Un percorso che avrà un ulteriore momento significativo nella prossima inaugurazione della sede di via Pace Brindisina, pensata come luogo di incontro e fucina di idee per il sistema delle costruzioni.

«Accolgo questo incarico con gratitudine e senso di responsabilità — dichiara Francesca Mevoli —. Ringrazio il presidente Angelo Contessa e il Consiglio Generale per la fiducia accordatami. In oltre undici anni di lavoro in Associazione ho imparato quanto sia importante ascoltare le imprese, comprenderne le difficoltà e tradurne le esigenze in un impegno quotidiano concreto. Intendo proseguire su questa strada, contribuendo a costruire una struttura sempre più solida, capace di accompagnare gli associati e di dare voce al ruolo che le costruzioni possono svolgere nello sviluppo del territorio.».

«Ho creduto nella dott.ssa Mevoli e nelle sue capacità — afferma il presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa — perché in questi anni ne ho potuto apprezzare la competenza, la dedizione e la conoscenza del sistema associativo. La sua nomina rappresenta un passaggio importante nel progetto di crescita di ANCE Brindisi: crediamo in un’Associazione sempre più autorevole e presente sul territorio, in grado di offrire risposte concrete ai costruttori e di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio».

«La sede sarà la “casa dei costruttori” — prosegue Contessa —. Abbiamo in programma incontri con le istituzioni, momenti di approfondimento sulla legalità e sulle tematiche dell’edilizia privata e pubblica. Particolare attenzione inoltre sarà dedicata alle nuove tecnologie e all’ uso dell’intelligenza artificiale. L’auspicio è che diventi un luogo vissuto dalle imprese, aperto al dialogo e capace di mettere in relazione competenze, esperienze e proposte. Il rafforzamento della nostra struttura e la nomina della direttrice sono passi concreti verso questo obiettivo e non finisce qui.».

Un percorso che nei prossimi giorni si arricchirà di ulteriori novità, inaugurando una stagione ANCE di coinvolgimento e dinamismo, capace di restituire fiducia e impulso al territorio.