Ci sono legami che non conoscono distanze d’età. Come quello tra nonni e nipoti. Un rapporto fatto di affetto, cura, esperienze e piccoli gesti quotidiani, al quale Brindisi dedica una serata di musica e spettacolo. Venerdì 9 ottobre, alle ore 18.30, al Teatro Impero, va in scena “Festeggiamo i Nonni”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con la partecipazione dei volontari della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per riunire nonni, nipoti e famiglie. L’ingresso è libero e, al termine della serata, tutti i nonni riceveranno un gadget in omaggio.

La ricorrenza nasce negli Stati Uniti negli anni Settanta per iniziativa di Marian McQuade, che si impegnò per ottenere il riconoscimento di una giornata dedicata ai nonni. In Italia è stata istituita con la legge 31 luglio 2005, n. 159. L’appuntamento brindisino del 9 ottobre ne raccoglie per riconoscere il contributo dei nonni alla vita familiare, il loro sostegno quotidiano e il valore del rapporto tra le generazioni.

A condurre la serata sarà Gianni Ippolito, attore e showman dalla lunga esperienza nel teatro popolare e nell’intrattenimento. Il gusto per la battuta e il rapporto diretto con il pubblico segnano un percorso artistico che lo ha visto ospite di programmi come “Domenica In” e “Casa Castagna” e interprete di fiction quali “Un medico in famiglia” e “Provaci ancora prof.”.

Il cuore dello spettacolo sarà il concerto di Gennaro Gargarelli, dedicato ai grandi classici della canzone italiana e napoletana. Il repertorio renderà omaggio ad artisti come Renzo Arbore, Domenico Modugno, Massimo Ranieri e Pino Daniele, con brani che appartengono alla memoria di più generazioni e che ancora oggi invitano a cantare insieme. Accanto a Gargarelli saliranno sul palco Mimmo Russi, batterista, percussionista e cantante, e Italo Perez DJ, mandolinista e voce solista. A completare il concerto sarà la partecipazione di un corpo di ballo, che arricchirà la serata con momenti coreografici.

Dopo la musica, spazio allo spettacolo del mago Maraldo, che coinvolgerà grandi e piccoli con numeri di magia, sorprese e momenti di divertimento. Il pubblico sarà invitato a partecipare a uno spettacolo nel quale stupore e allegria diventeranno occasione di incontro tra età diverse.

“Festeggiamo i Nonni” è soprattutto un modo per dire grazie a chi accompagna la crescita dei nipoti, sostiene le famiglie e custodisce un patrimonio di esperienze e memorie. Il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi scelgono di farlo con una serata aperta alla città, nella quale i nonni potranno ritrovarsi accanto ai nipoti e alle loro famiglie, tra canzoni, sorrisi e il piacere di stare insieme.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi