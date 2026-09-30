Il 5 ottobre, alle 19, la facciata dell’ospedale Perrino si colorerà di rosa con la cerimonia di accensione del grande Fiocco. Sarà il Fiocco Rosa, infatti, a ricordare che la prevenzione non è un dato astratto: è un gesto quotidiano, un incontro tra chi cura e chi sceglie di prendersi cura. Sarà un segnale luminoso per tutta la città, un modo per dire “Insieme accendiamo la speranza”. Con la LILT Brindisi e con tutte le istituzioni, i professionisti della salute e le associazioni del territorio, si aprirà quel momento alla cittadinanza intera.

Perché Ottobre Rosa non è solo un mese sul calendario. È il tempo in cui si dice a voce alta che la salute delle donne, oggi e domani, si protegge con informazioni chiare, screening accessibili e una rete che non lascia nessuna sola. Operatori, volontari, pazienti e semplici cittadini, fuori dall’ospedale, accenderanno insieme la speranza: quella che illumina il futuro quando la prevenzione diventa pratica comune.

“Illuminare il nostro ospedale non è solo un gesto simbolico, ma la testimonianza visibile dell’impegno quotidiano della Asl Brindisi al fianco delle donne – ha dichiarato il direttore generale Stefano Rossi – La diagnosi precoce è l’arma più potente che abbiamo contro il tumore al seno: cambia radicalmente la prognosi e salva la vita. La nostra priorità è garantire percorsi di screening sempre più accessibili, tempestivi e integrati, valorizzando la straordinaria competenza dei nostri professionisti sanitari e la preziosa alleanza con la LILT e il terzo settore. A tutte le donne rivolgo un invito caloroso e accorato: non rimandate i controlli, abbiate a cuore la vostra salute e affidatevi ai percorsi di prevenzione della nostra sanità pubblica”.

Durante l’evento sarà spiegato come funzionano gli screening, come si sostiene chi è in percorso, come si fa per restare vigili. Sarà una serata aperta, un messaggio concreto per la città, proprio nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Più prevenzione. Più vita.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI