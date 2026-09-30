Giuseppe Roma comunica ufficialmente la conclusione del proprio percorso alla guida del Brindisi, lasciando l’incarico di presidente del club.

Una decisione maturata dopo un’attenta riflessione e assunta con la consapevolezza di aver dedicato energie, impegno e passione a un progetto nel quale ha creduto sin dal primo giorno.

«Con questa comunicazione desidero rendere ufficiale la mia decisione di lasciare la presidenza del Brindisi.

È stata un’esperienza importante, intensa e ricca di emozioni, durante la quale ho avuto l’opportunità di vivere da vicino una realtà che rappresenta molto più di una semplice società sportiva. Il Brindisi appartiene alla sua città, alla sua gente e soprattutto ai suoi tifosi.

In questi anni abbiamo affrontato momenti diversi, con difficoltà e soddisfazioni, ma credo che ciò che siamo riusciti a realizzare sia il frutto del lavoro e dell’impegno di tante persone. Per questo motivo sento il dovere di rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso con me questo percorso: dirigenti, collaboratori, tecnici, calciatori e tutte le persone che quotidianamente hanno lavorato per il bene del Brindisi.

Il ringraziamento più grande, però, va ai tifosi. A loro va la mia riconoscenza per la vicinanza, la passione e l’affetto dimostrati nei confronti della squadra e dei colori biancazzurri. È stato un privilegio poter rappresentare una piazza così legata alla propria squadra e alla propria identità.

Lascio il mio incarico con rispetto e con la consapevolezza di aver cercato, nel limite delle mie possibilità, di fare sempre il meglio per il Brindisi. Porto con me i rapporti umani, le esperienze e i ricordi costruiti in questo percorso.

Da questo momento guarderò al futuro del Brindisi con lo stesso affetto di sempre, auspicando che la società possa trovare la necessaria serenità e proseguire il proprio cammino con ambizione e determinazione.

Al Brindisi e alla sua gente auguro le migliori fortune e un futuro ricco di soddisfazioni».

Giuseppe Roma

Presidente uscente del Brindisi