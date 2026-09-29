Si chiude ufficialmente con il sorriso e con ottime indicazioni la preseason della Olio Pantaleo Fasano. Le ragazze guidate da coach Paolo Totero hanno archiviato l’intenso ciclo di amichevoli e allenamenti congiunti delle ultime due settimane partecipando al Triangolare Città di Sava.

La manifestazione, organizzata dalla società Sava For Volley, ha avuto anche il pregio di inaugurare la nuova veste tecnica del Palazzetto dello Sport cittadino, fresco di importanti lavori di ristrutturazione in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Per la Pantaleo è stato un test di altissimo livello contro due formazioni di spessore: il Volley Castellana (Serie A3) e il Melendugno (Serie A2).

Il torneo si è disputato sulla formula dei tre set al meglio dei tre. Le gialloblù hanno messo in mostra un’ottima intensità di gioco, superando prima il Castellana per 2-1 e successivamente il Melendugno con un rotondo 2-0 (roster, quest’ultimo, che le fasanesi ritroveranno nel prossimo campionato di Serie A2-Fineco). Al termine delle gare, la Olio Pantaleo Fasano ha portato a casa la palma di miglior squadra della manifestazione.

Questi ultimi match sono risultati decisivi per mettere minuti importanti nelle gambe, affinare i meccanismi e trovare quel ritmo gara fondamentale per presentarsi ai nastri di partenza nella migliore condizione possibile.

Al termine del torneo, il tecnico fasanese ha tracciato un bilancio estremamente positivo di questo cammino di avvicinamento:

“Sono molto soddisfatto di quanto visto in questo torneo e più in generale nei vari allenamenti congiunti disputati. Ottimo l’approccio e l’intesa tra le ragazze nonostante i grandi carichi di lavoro di queste settimane. Bisogna smussare alcuni dettagli tecnico-tattici, ma in generale la risposta è più che soddisfacente. Nella scorsa settimana avevamo ospitato a Fasano il Castellana e anche in quell’occasione abbiamo fatto bene. Qualche piccolissima difficoltà è stata palesata nella trasferta di Vibo, ma lì abbiamo pagato oltremisura lo scotto di un viaggio lungo e la fatica degli allenamenti intensi dei giorni precedenti. Ora testa a lavorare in prospettiva campionato, visto che non avremo altri allenamenti congiunti e quindi l’obiettivo è farsi trovare pronti per il prossimo 11 ottobre contro l’Offanengo. Un inizio intenso, visto che tre giorni dopo andremo a Imola per poi tornare in casa contro il Club Italia la domenica successiva. Un inizio decisamente intenso per il quale dobbiamo arrivare già pronti”.

Archiviati i test amichevoli, l’obiettivo si sposta esclusivamente sul debutto ufficiale in campionato, fissato per il prossimo 11 ottobre tra le mura amiche contro l’Offanengo. Sarà il via di un vero e proprio tour de force iniziale che vedrà la Pantaleo impegnata nel turno infrasettimanale a Imola solo tre giorni dopo, per poi fare nuovamente ritorno in casa la domenica successiva contro il Club Italia.

La società della Olio Pantaleo Fasano, in chiusura, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al club Sava for Volley per l’invito, l’accoglienza e la grande disponibilità riservata a tutto lo staff gialloblù durante l’intera serata.

Giada Amatori