Domenica 4 ottobre 2026 torna a Ostuni “Traiana Viva”, la seconda edizione dell’Appia Day organizzata dall’Associazione Appia Traiana Francigena APS, con il patrocinio del Comune di Ostuni. Quest’anno la manifestazione si svolgerà alla Masseria Appia Traiana, in contrada Mangiamuso, all’interno di una tenuta attraversata dall’antico tracciato della Via Traiana. Una scelta che caratterizza questa seconda edizione: parlare della Via Traiana stando sulla Via Traiana, tornando a percorrerla e facendo conoscere il paesaggio rurale che ancora oggi ne conserva il tracciato e la memoria.

La giornata inizierà alle ore 9.00 con l’accoglienza dei partecipanti, i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa. Alle 9.30 partirà una passeggiata guidata di circa un’ora lungo il tratto della Via Traiana che attraversa la tenuta, con il passaggio attraverso Lama Mangiamuso.

Al rientro, dalle 10.30, la storia lascerà spazio anche alla sua ricostruzione. La VIII Legio Augusta APS accompagnerà il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti della vita militare e quotidiana romana attraverso armature storicamente ricostruite, attività didattiche sulla tessitura e modellini e riproduzioni di macchine d’assedio.

Alle 11.00 è prevista una prima dimostrazione della vita legionaria, con manovre e formazioni di attacco e difesa. Alle 11.30 sarà la volta della gladiatura, con il combattimento dimostrativo tra Mirmillone e Trace, mentre alle 12.00 si terrà una seconda dimostrazione legionaria.

Non soltanto rievocazione e spettacolo: le diverse attività saranno accompagnate da spiegazioni rivolte al pubblico, per far conoscere tecniche, usi e aspetti della vita nella Roma imperiale e utilizzare la ricostruzione storica come strumento di divulgazione.

Alle 12.30 sarà allestito il tavolo didattico di archeocucina, dedicato agli alimenti, ai condimenti, alle tecniche di preparazione e alle consuetudini della tavola in età romana.

«Con Traiana Viva – sottolinea Michele Piccirillo, presidente dell’Associazione Appia Traiana Francigena APS – vogliamo fare una cosa molto semplice: riportare le persone sulla Via Traiana. Non limitarci a dire che questo straordinario percorso attraversa il nostro territorio, ma camminarci, conoscerne il paesaggio, raccontarne la storia e farne comprendere le potenzialità anche per un turismo lento, culturale ed esperienziale. La Via Traiana può essere un patrimonio vivo se torniamo a frequentarla e a riconoscerla come parte della nostra storia e della nostra identità».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio lavoro che l’Associazione porta avanti per accrescere la conoscenza della Via Appia Traiana e francigena nel territorio ostunese e per trasformare un patrimonio spesso poco visibile in un percorso da conoscere, frequentare e valorizzare.

L’Appia Day assume inoltre un significato particolare dopo l’iscrizione, nel 2024, della “Via Appia. Regina Viarum” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: un riconoscimento che ha riportato l’attenzione su uno dei grandi itinerari dell’antichità e che rappresenta un’occasione anche per approfondire la conoscenza della sua variante traianea e del suo rapporto con i territori attraversati.

“Traiana Viva” parte proprio da qui: dalla storia, ma soprattutto dalla possibilità di tornare a viverla nei luoghi in cui è passata.

La partecipazione alle attività della mattinata è gratuita e aperta a tutti.