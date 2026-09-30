Nove appuntamenti d’eccezione nei luoghi simbolo di Brindisi. Dopo il successo della serata inaugurale, la rassegna musicale organizzata da “Le Voci dell’Arte” svela il suo cartellone completo.

Ci sono fili invisibili che uniscono le note, attraversano i secoli e collegano palcoscenici e spettatori in un unico, grande respiro. È questa l’essenza di “Armonie Intrecciate 2026”, la stagione concertistica firmata dall’Associazione Musicale Culturale “Le Voci dell’Arte” – APS, sotto l’attenta Direzione Artistica del Maestro Roberto De Leonardis.

Dopo una straordinaria serata inaugurale all’Auditorium Santa, che il 28 settembre ha emozionato il pubblico con il progetto “Linea al Sud” – accompagnato dalle profonde riflessioni del Prof. Paolo Legrottaglie sul Mediterraneo come crocevia di culture – la rassegna entra ora nel vivo. Fino a dicembre, Brindisi diventerà il palcoscenico diffuso di una proposta musicale ricca, eclettica e di altissimo spessore.

“Armonie Intrecciate” non è un semplice susseguirsi di concerti, ma un invito a lasciarsi avvolgere da un intreccio perfetto di generi ed epoche. Dai capolavori del Romanticismo di Schubert e Chopin, alle Arie da Camera Italiane; dal virtuosismo del pianoforte a quattro mani, alle suggestioni del Novecento e della musica elettronica. Ad ospitare questo viaggio saranno alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi della città: il Santa Spazio Culturale (all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara), il Museo Archeologico Ribezzo e le storiche Cantine Risveglio.

“La grande musica abita qui,” sottolinea l’Associazione “Le Voci dell’Arte”. “Ogni data è stata pensata per offrire un’esperienza immersiva, dove il talento dei musicisti dialoga con la bellezza degli spazi ospitanti e con l’anima di chi ascolta.”

Particolare rilievo assumerà l’appuntamento del 10 ottobre, “DameIncanto”, che sarà arricchito da un nuovo focus tematico a cura del Prof. Legrottaglie dedicato all’identità culturale europea e alla forza dell’espressione femminile (serata realizzata con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia).

IL CARTELLONE DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

2 ottobre | ore 20:30 | Santa Spazio Culturale

ArmoniE Trio – “Danze… in Blue” (Flauto, clarinetto, pianoforte)

10 ottobre | ore 20:30 | Santa Spazio Culturale

DameIncanto – “Arie da Camera Italiane” (Soprani, mezzosoprano, pianoforte)

24 ottobre | ore 20:30 | Santa Spazio Culturale

Intimità musicali: Fogli d’album, fantasie e danze – Amedeo Cannas (Pianoforte)

13 novembre | ore 20:00 | Museo Ribezzo

L’Istante Romantico – Eloisa Cascio (Pianoforte)

20 novembre | ore 20:00 | Santa Spazio Culturale

Dal Romanticismo al presente – Simone Niro (Pianoforte)

27 novembre | ore 20:00 | Cantine Risveglio

aLive Duo – Flavia Di Tomasso e Valentina Pellecchia (Violino e chitarra)

4 dicembre | ore 20:00 | Santa Spazio Culturale

Casa Schumann – Duo Nicora-Baroffio (Pianoforte a 4 mani)

12 dicembre | ore 20:00 | Santa Spazio Culturale

DuetOpera: Il mondo dell’Opera al Pianoforte – Nico Fuscaldo e Filippo Garruba (Pianoforte a 4 mani)

🎟️ INFO E PRENOTAZIONI

Considerata la capienza degli spazi e la forte richiesta, si consiglia vivamente di riservare il proprio posto.

📞 Telefono/WhatsApp: +39 329 68 29 822

🌐 Web: www.levocidellarte.it

I Partner della Stagione

L’iniziativa è resa possibile grazie a una vasta rete di supporto territoriale.

Patrocinio: Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Città di Brindisi, Provincia di Brindisi. (Le serate del 28 settembre e 10 ottobre sono realizzate con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia).

Con la partecipazione di: Museo Archeologico Ribezzo, Polo Biblio Museale di Brindisi.

In Collaborazione con: Santa Spazio Culturale, Biblioteca del Vicolo, Case di Quartiere.

Con il contributo di: Camera di Commercio Brindisi-Taranto, BCC Terra D’Otranto, BCC Ostuni, BPPB.

Ringraziamento speciale: Cantine Risveglio, Granati Apulian Bakery, Studio Tecnico Geometra Arcangelo Alfarano.

Comunicazione e grafica a cura di AnimaxStudio Digital di Francesco Mauro.