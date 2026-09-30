September 30, 2026
Set 30, 2026    Posted by    news

In occasione della Festa dei Nonni, l’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, propone “Stemmi di famiglia”, un appuntamento pensato per offrire a nonni e nipoti l’occasione di trascorrere del tempo insieme, tra storia, scoperta e creatività.
L’iniziativa si svolgerà sabato 3 ottobre, alle ore 18.00, presso il Castello di Carovigno e prevede una visita guidata del Castello, seguita da un laboratorio dedicato all’araldica.
Durante la visita, grandi e piccoli saranno accompagnati alla scoperta della storia del Castello e delle famiglie che nel corso del tempo si sono susseguite, osservando da vicino gli stemmi presenti nel maniero e soffermandosi su figure e simboli.
Al termine del percorso, nonni e nipoti parteciperanno insieme a un laboratorio creativo di araldica, durante il quale potranno ideare e realizzare il proprio personale stemma di famiglia, scegliendo simboli e colori capaci di rappresentare la loro storia e il legame che li unisce.
Un’attività intergenerazionale che vuole trasformare la Festa dei Nonni in un momento di condivisione: un pomeriggio da vivere insieme in un luogo ricco di storia e bellezza.
La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:
www.pastpuglia.it

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