In occasione della Festa dei Nonni, l’Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno, propone “Stemmi di famiglia”, un appuntamento pensato per offrire a nonni e nipoti l’occasione di trascorrere del tempo insieme, tra storia, scoperta e creatività.

L’iniziativa si svolgerà sabato 3 ottobre, alle ore 18.00, presso il Castello di Carovigno e prevede una visita guidata del Castello, seguita da un laboratorio dedicato all’araldica.

Durante la visita, grandi e piccoli saranno accompagnati alla scoperta della storia del Castello e delle famiglie che nel corso del tempo si sono susseguite, osservando da vicino gli stemmi presenti nel maniero e soffermandosi su figure e simboli.

Al termine del percorso, nonni e nipoti parteciperanno insieme a un laboratorio creativo di araldica, durante il quale potranno ideare e realizzare il proprio personale stemma di famiglia, scegliendo simboli e colori capaci di rappresentare la loro storia e il legame che li unisce.

Un’attività intergenerazionale che vuole trasformare la Festa dei Nonni in un momento di condivisione: un pomeriggio da vivere insieme in un luogo ricco di storia e bellezza.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:

www.pastpuglia.it