Sabato 3 ottobre alle ore 18:00, presso il Palazumbo di Brindisi, torna uno degli appuntamenti più sentiti della stagione biancazzurra. Il Memorial Antonio Ursi rappresenta da anni un momento speciale per la società: un’occasione per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia del club e, allo stesso tempo, per inaugurare ufficialmente una nuova annata sportiva.

La gara amichevole, quest’anno con il Cutrofiano Volley come gradito ospite, sarà dedicata alla memoria di Antonio Ursi, amico dell’Aurora e punto di riferimento per dirigenti, atlete e appassionati che hanno condiviso con lui la passione per la pallavolo. Un ricordo che continua a vivere attraverso questo appuntamento annuale, nato per custodirne la memoria e trasmetterne i valori alle nuove generazioni.

Il Memorial sarà anche la prima occasione per incontrare il pubblico: verrà presentato ufficialmente lo staff tecnico e la squadra che affronterà il campionato 2026/27. Un gruppo giovane, fortemente legato al territorio, costruito con l’obiettivo di offrire spazio e opportunità di crescita alle atlete locali.

La Green Data Aurora Brindisi invita tifosi, appassionati, famiglie e cittadini a partecipare per condividere un momento di ricordo, sport e comunità, nel segno dei valori che da sempre accompagnano la storia del club.

L’ingresso è libero.