Si terrà lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 10.30, nella Sala Campione del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia (via Gentile n. 52, Bari), la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival dell’Economia Pugliese.

L’evento, promosso dal magazine Amazing Puglia e programmato dal 7 al 10 ottobre 2026 in formula “diffusa” a Bari, proporrà un ricco calendario di incontri e dibattiti dedicati ai temi dell’innovazione, della transizione energetica, del lavoro, della parità di genere e dello sviluppo del territorio.

All’incontro con i giornalisti interverranno:

• Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

• Vito Leccese, Sindaco di Bari

• Fabio Mollica, Direttore del Festival dell’Economia Pugliese e Editore di Amazing Puglia

• Gaia Costantino, CEO e Co-fondatrice di Women Lead

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati i dettagli del programma, le partnership istituzionali e il calendario completo delle quattro giornate del Festival.