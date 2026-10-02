Con una conferenza stampa singolare sabato 03 ottobre alle ore 17 presso il parco archeologico di Muro Tenente a Mesagne Parsifal APS lancia la sesta edizione di “Musica sull’Appia – Festival di Musica da Camera”, una rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio musicale, culturale e paesaggistico legato all’antica Via Appia.

Il Festival nasce dall’idea di creare un dialogo tra la forza della musica e la suggestione dei luoghi storici, proponendo concerti e appuntamenti musicali in spazi capaci di raccontare, attraverso la loro storia, un patrimonio che appartiene alla comunità e al territorio.

Protagonista sarà la musica da camera, con un programma che vedrà esibirsi musicisti e ensemble di rilievo, attraverso un repertorio che spazia dai grandi autori della tradizione classica alle pagine più significative della musica moderna e contemporanea.

«Con Musica sull’Appia vogliamo costruire un’esperienza in cui la musica non sia soltanto ascolto, ma anche incontro, scoperta e partecipazione – dichiara Andrea Crastolla, direttore artistico del Festival; ’Appia rappresenta un patrimonio straordinario e il Festival vuole contribuire a renderlo ancora più vivo, mettendo in relazione luoghi, artisti e pubblico».

«Il festival giunto alla sesta edizione – dichiara il Presidente di Parsifal APS – conferma il ruolo della nostra associazione che, con lo “stile corale” che promuoviamo dal 1997 con l’omonimo Coro Polifonico, si riconferma attore protagonista della distribuzione della cultura musicale affiancando il ruolo degli enti locali che dall’inizio sostengono questo importante Festival».

Gli appuntamenti saranno ospitati presso i tre principali raccordi nodali dell’asse terminale della Regina Viarum: Taranto, Mesagne e Brindisi. Le location sono scelte per il loro valore storico, artistico e paesaggistico. Ogni concerto diventerà così un’occasione per vivere il territorio attraverso una prospettiva originale, nella quale cultura e bellezza si incontrano.

Il cartellone 2026 prevede 5 appuntamenti: il 17 ottobre ed il 6 dicembre a Taranto, il 28 novembre a Mesagne, il 5 ed il 12 dicembre a Brindisi, con la partecipazione di Francesco Silvestro (chitarra), Cecilia Cuccolini (arpa), Cristian Musio (viola), Gabriele de Carlo (pianoforte), Andrea Siano (attore), Michele Vincitore (flauto), Bruna Manganaro (violino), Asia Mineo (pianoforte), Andrea Crastolla (direttore), il Coro Polifonico Parsifal, e per il concerto di Gala conclusivo i nomi internazionali di Annalaura Longo (soprano) e Patrizia Patelmo (mezzosoprano), accompagnate da Federico Pische (pianoforte).

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla formazione e alla partecipazione delle nuove generazioni, attraverso masterclass, incontri con gli artisti, concerti per giovani, attività didattiche – se previsti, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla musica da camera.

“Musica sull’Appia” si propone dunque come un appuntamento culturale capace di unire qualità artistica, valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio, trasformando l’esperienza del concerto in un viaggio attraverso la musica e la storia.

Il Festival è realizzato da Parsifal Aps con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, delle province di Brindisi e Taranto, dei comuni di Taranto, Mesagne e Brindisi; la collaborazione del MarTa di Taranto e del Museo Ribezzo di Brindisi.

Si riconferma anche per la sesta edizione l’immancabile sostegno del main sponsor Enel.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è necessario prenotarsi sul circuito Eventribe.

I contenuti del festival sono raggiungibili sul sito www.musicasullappia.parsifalets.it oppure tramite la pagina facebook.com/musicasullappia.