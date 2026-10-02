Controlli “ad alto impatto” in provincia di Brindisi: due arresti, cinque denunce e verifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Otto piante di marijuana, alte tra 1,30 e 1,60 metri e dotate di un impianto di irrigazione, sono state scoperte in un uliveto a Latiano. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, la coltivazione sarebbe stata realizzata all’insaputa del proprietario del terreno. Le piante sono state estirpate e sequestrate; sono in corso indagini per individuare i responsabili.

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio “ad alto impatto”, condotto dalle Compagnie dei Carabinieri di Brindisi, San Vito dei Normanni e Fasano. L’attività, disposta dal Comando Provinciale, ha interessato la provincia e si è concentrata in particolare nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso dei controlli, a Fasano, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 23enne, già sottoposto alla detenzione domiciliare, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nella sua abitazione, avviata dopo aver notato un continuo andirivieni di giovani, sono stati trovati cocaina e hashish, materiale per il confezionamento e la pesatura e 3.835 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori verosimilmente collegati all’attività di spaccio. Sostanze, materiale e denaro sono stati sequestrati.

A San Vito dei Normanni è stato arrestato in flagranza un 42enne per atti persecutori. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo, in seguito a dissidi con il datore di lavoro, lo avrebbe minacciato telefonicamente per giorni e avrebbe poi iniziato a seguirlo in auto, con l’intenzione di sparargli.

Nella stessa località, i Carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato i titolari di due pizzerie per violazioni delle norme sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori. Per un’attività sono state contestate la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata formazione di un lavoratore, con sanzioni per circa 19.000 euro e sospensione dell’attività. Nell’altra sono state rilevate violazioni relative alla sorveglianza sanitaria periodica, con sanzioni per circa 5.700 euro.

A Latiano è stato inoltre denunciato un 22enne, fermato alla guida di una moto di grossa cilindrata senza aver mai conseguito la patente. Il mezzo è stato sequestrato in vista della confisca.

A Torchiarolo un 49enne, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale guida sotto l’effetto di stupefacenti. A Brindisi, infine, è stato denunciato un 24enne sorpreso alla guida senza patente, mai conseguita, e recidivo nel biennio.

Nel complesso, durante il servizio sono stati controllati 80 veicoli e identificate 173 persone. Sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della strada per un totale di 1.984 euro, controllati sette esercizi pubblici e due persone agli arresti domiciliari. Nove persone sono state segnalate all’autorità amministrativa perché trovate in possesso di hashish, cocaina o marijuana per uso personale; le sostanze sono state sequestrate.

I Carabinieri fanno sapere che, anche dopo la fine del periodo estivo, proseguono le attività di prevenzione e presidio, con particolare attenzione alle località a maggiore affluenza turistica.