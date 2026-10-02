L’Ufficio Postale di Cisternino di Via Principessa Jolanda, resterà chiuso al pubblico dal 12 Ottobre fino al 12 Dicembre per consentire l’esecuzione di lavori di ristrutturazione infrastrutturale.

Per garantire la continuità dei servizi e limitare i disagi all’utenza, su esplicita richiesta dell’Amministrazione comunale di Cisternino, dal 15 Ottobre è operativo l’Ufficio Postale mobile, posizionato nell’area retrostante dell’immobile.

L’Ufficio Postale Mobile sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle 19:05 ed il sabato, dalle ore 8:20 alle 12:35.

La struttura mobile permette di usufruire dei principali servizi postali, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. È inoltre prevista la consulenza finanziaria nei locali retrostanti l’Ufficio Postale, presso la zona Co-Working. Per l’intero periodo dei lavoro non è possibile effettuare operazioni allo sportello automatico dell’ufficio postale di Cisternino.

Nelle giornate del 12, 13, 14 Ottobre necessarie per le operazioni di trasferimento presso l’Ufficio Postale Mobile, l’Ufficio Postale di Cisternino resterà chiuso.

Per le operazioni ATM e nei giorni di chiusura, l’utenza potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi di Casalini in Piazza Sandro Pertini in altri comuni limitrofi del territorio.

L’Ufficio Postale di Cisternino riaprirà, salvo variazioni, il prossimo 14 dicembre.

FRANCESCO ZIZZI