La stagione casalinga 2026/27 della Valtur Brindisi si appresta ad aprire le porte al PalaPentassuglia per il ritorno tra le mura amiche del tifo biancoazzurro. Dopo aver inaugurato il campionato nella trasferta vincente di Cremona, la squadra di coach Nicola Brienza (al debutto ufficiale sulla panchina di casa) ospiterà la Wegreenit Urania Milano per la seconda giornata di regular season di Serie A2.

Palla a due in programma domenica 4 ottobre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 (Curva Sud non numerata sold out) al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (venerdì e sabato 09:30-13:00; 16:45-20:15), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Queste le parole del capitano della Valtur Brindisi, Andrea Cinciarini: “Torniamo finalmente tra la nostra gente dopo mesi di attesa e conosco bene quanto il popolo biancoazzurro sia in trepidante attesa per l’esordio casalingo. Il sostegno e supporto è sempre presente anche nelle trasferte più lunghe ma giocare in casa ha ovviamente tutt’altro sapore. Mi aspetto un clima molto carico e positivo, di entusiasmo per una squadra che ha già dimostrato di stare bene insieme e di voler costruire qualcosa di importante. Il nostro tifo ci dovrà sostenere soprattutto nei momenti di difficoltà che magari incontreremo, consapevoli che soltanto tutti insieme, uniti, potremo superarli”.

Ex della partita: Alessandro Gentile, arrivato in corsa durante la stagione 2021/22 autore di tredici presenze in biancoazzurro di cui nove partite in doppia cifra realizzativa.

La partita sarà trasmessa domenica 4 ottobre in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi