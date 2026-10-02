Nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 ottobre, la città di Brindisi si appresta a vivere un appuntamento straordinario che unisce storia, cultura e tutela dell’ambiente. Abbiamo organizzato due eventi a beneficio di cittadini e turisti.

Urban Nature, La natura si fa cura. Domenica 4 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00. Il tradizionale appuntamento con la Natura in città quest’anno verrà ospitato nel boschetto Tommaseo, un piccolo bosco urbano da scoprire che si affaccia direttamente sul porto. A cominciare dalle 10:00, faremo un’attività di yoga (con la maestra Annamaria Mautarelli), un laboratorio per bambini dedicato al modo delle api e una escursione in bicicletta che arriverà fino al parco punta Penne/Punta del Serrone per unire idealmente i due parchi. Ingresso e parcheggio in via Ettore Ciciriello.

Appia Days, Il grande appuntamento con la storia. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

In occasione degli Appia Days, apriremo gratuitamente al pubblico la nostra sede operativa, la casa di quartiere MINIMUS. I visitatori saranno accompagnati in tre suggestivi siti storici: il Bastione Carlo V, Porta Mesagne e le Vasche Limarie.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’IISS Majorana di Brindisi e con il prezioso supporto operativo dei volontari del WWF Brindisi.

Un viaggio nel tempo tra pietre, acqua e cammini

“Tre luoghi. Tre epoche. Un’unica storia.” È questo il filo conduttore che promette di far rivivere l’archeologia e il passato della città attraverso modalità innovative. Oltre alle visite guidate gratuite, i visitatori potranno vivere un vero e proprio viaggio virtuale nel tempo grazie all’utilizzo di visori 3D, ideali per immergersi a pieno nelle atmosfere delle diverse epoche storiche locali. Ad accompagnare la cittadinanza e i turisti in questo percorso di scoperta ci saranno gli studenti dell’IISS Majorana di Brindisi, impegnati attivamente nel progetto.

Accesso da via Bastioni san Giorgio, 64.

il miele delle Oasi per l’evento “Urban Nature”

Tutte e due le iniziative si arricchiranno di un importante risvolto solidale di portata nazionale. In tutti e due i siti, infatti, troverete lo stand della campagna “Urban Nature” del WWF Italia, quest’anno dedicata al tema “La Natura si fa cura”.

A fronte di una piccola donazione, i cittadini potranno sostenere la biodiversità e ricevere un vasetto di miele biologico di alta qualità, prodotto direttamente all’interno delle Oasi WWF. La raccolta fondi di quest’anno ha un obiettivo sociale nobilissimo ed essenziale: i proventi saranno interamente devoluti al Fondo Spazi Natura per finanziare e sostenere la realizzazione e la cura delle Aule Natura e di oasi fiorite all’interno delle scuole e dei reparti di ospedali pediatrici italiani, donando spazi di terapia, gioco e didattica all’aria aperta ai piccoli pazienti e agli studenti.

L’accesso ai siti storici e alle altre attività è completamente gratuito.