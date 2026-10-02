L’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi e San Vito dei Normanni indice l’avviso pubblico per l’avvio della concertazione partecipata e del percorso di co-programmazione finalizzato alla definizione del Piano Sociale di Zona 2026-2028.

L’avviso è finalizzato a promuovere la partecipazione attiva dei soggetti istituzionali, sociali ed economici del territorio, nonché a definire gli indirizzi strategici, delle priorità di intervento e delle azioni da programmare nel Piano Sociale di Zona 2026-2028 dell’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi.

L’avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore e agli altri soggetti privati, che operano nel territorio dei Comuni di Brindisi e San Vito dei Normanni, ossia Enti del Terzo settore e altri soggetti privati interessati. Tra essi: le Organizzazioni Sindacali; tutti gli organismi iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dalle Organizzazioni di volontariato alle Associazioni di promozione sociale, dalle Imprese sociali, comprese le cooperative sociali agli Enti filantropici; dalle Reti associative alle Società di mutuo soccorso, dalle Associazioni, riconosciute o non riconosciute, alle Fondazioni agli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ancora, l’Avviso è rivolto alle Organizzazioni di rappresentanza della cittadinanza attiva; agli Ordini professionali e ai singoli cittadini.

La manifestazione di interesse (secondo il format ubblicato assieme all’Avviso sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale sociale e sui siti istituzionali del Comuni di Brindisi e di San Vito dei Normanni), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2026, indicando nell’oggetto della e-mail “Piano di Zona 2026/2028 – manifestazione di interesse”.

Già predisposto il calendario dei tavoli di co-programmazione, che avranno sede tutti presso il Consorzio BR1 in via Grazia Balsamo n. 4. In particolare, martedì 3 novembre 2026, alle ore 9:30 si svolgerà la Sessione plenaria, alla quale seguirà il tavolo dell’Area tematica Socio-Educativa. Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 9:30 è prevista la riunione dell’Area Socio-Assistenziale e Welfare d’Accesso, mentre per Giovedì 5 novembre 2026, alle ore 9:30 è fissata la riunione dell’Area socio sanitaria. A conclusione del percorso si procederà con la convocazione della Sessione Plenaria Conclusiva – illustrazione, discussione e condivisione Schema del Piano di Zona 2026/2028 con la presenza di tutti gli attori sociali, pubblici e privati.